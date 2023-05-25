اتهام زوجين من ملبورن بالاحتفاظ بامرأة كعبدة في منزلهما لمدة عام

النقاط الرئيسية زوجان من ملبورن متهمان باحتجاز امرأة ومعاملتها كعبدة في منزلهما لمدة عام تقريباً

بدأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية التحقيق في أكتوبر بعد أن تلقت تنبيهاً من عامل في مجال الرعاية الصحية

قالت الشرطة إن الزوجين مارسا سيطرة قسرية على المرأة، وعرضاها لاعتداءات جسدية وسيطرا على تحركاتها

تم اتهام الرجل (44 عاماً) وشريكته (29 عاماً) باحتجاز المرأة في Point Cook Home بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2022.





وبدأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية التحقيق في أكتوبر بعد أن تلقت تنبيهاً من عامل في مجال الرعاية الصحية بوجود امرأة قد تكون من ضحايا الاتجار بالبشر.



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وتزعم الشرطة أن الزوجين مارسا سيطرة قسرية على المرأة، وعرضاها لاعتداءات جسدية وسيطرا على تحركاتها.





واتُهم الرجل في نوفمبر/تشرين الثاني بـ "تملك عبد" واستخدام الإكراه والتهديد لإجبار شخص آخر على البقاء في العبودية.





كما وجهت لشريكته البالغة من العمر 29 عاماً التهم نفسها في نيسان/أبريل.



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