نصب تذكاري لضحايا غزة في كانتربري بانكستاون

قال عضو مجلس البلدية خضر صالح الذي دشن النصب: "هذه مساهمة رمزية من مدينة كانتربري بانكستاون للتضامن مع الشعب الفلسطيني".





واعتبر صالح أن الهدف من النصب التذكير بضحايا الحرب التي تجاوزت حصيلتها حتى الآن أكثر من 8 آلاف من المدنيين الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال.



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ويقع النصب التذكاري أمام مكتبة بانكستاون العامة بالقرب من العلم الفلسطيني والأسترالي في بول كيتنغ بارك. وأوضح خضر صالح أنها متاحة لكافة افراد المجتمع لوضع الزهور واللافتات التذكارية وكلمات الدعاء "في هذه الأوقات المأساوية".



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