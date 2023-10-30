نصب تذكاري لضحايا غزة في كانتربري بانكستاون

دشنت مدينة كانتربري بانكستاون الأسترالية نصبا تذكاريا رمزيا لضحايا الحرب المستمرة في غزة.

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قال عضو مجلس البلدية خضر صالح الذي دشن النصب: "هذه مساهمة رمزية من مدينة كانتربري بانكستاون للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

واعتبر صالح أن الهدف من النصب التذكير بضحايا الحرب التي تجاوزت حصيلتها حتى الآن أكثر من 8 آلاف من المدنيين الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال.
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ويقع النصب التذكاري أمام مكتبة بانكستاون العامة بالقرب من العلم الفلسطيني والأسترالي في بول كيتنغ بارك. وأوضح خضر صالح أنها متاحة لكافة افراد المجتمع لوضع الزهور واللافتات التذكارية وكلمات الدعاء "في هذه الأوقات المأساوية".
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نشر في: 30/10/2023 1:44pm
آخر تحديث: 30/10/2023 1:47pm
المصدر: SBS

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