اشتباكات عنيفة في غزة وتزايد الدعوات الدولية لإتاحة إيصال مساعدات إنسانية

تتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.





وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.





وقتل أكثر من 1,400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا يوم الهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 رهينة "بينهم الكثير من العمال الأجانب" وفق السلطات الإسرائيلية.





وقالت كتائب عز الدين القسام "مجاهدونا يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة".





وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد زيادة عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة.





وقال الجيش إن قواته الجوية "بتوجيه من القوات (البرية) قصفت (الأحد) منشآت عسكرية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة". كما أطلقت صواريخ من الأراضي الفلسطينية باتجاه وسط إسرائيل وجنوبها، حسب المصدر نفسه.



في شمال غزة، أصيب عسكري إسرائيلي بجروح خطرة جراء سقوط قذائف هاون أثناء الليل، وأصيب آخر بجروح طفيفة خلال القتال، حسب الجيش.





ونشر الجيش صورا لجرافات يبدو أنها تفتح طرقا في قطاع غزة، ومقاطع بالأبيض والأسود تظهر غارات جوية ودبابات ميركافا برفقة قوات مشاة.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن السبت بدء "مرحلة ثانية" في الحرب مع حماس.





في الأثناء، دعت الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل إلى "اتخاذ كل الإجراءات الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس (...) والمدنيين"، حسب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك ساليفان.



تزامنا، دخلت عشر شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة الأحد عبر معبر رفح مع مصر، ليرتفع عدد الشاحنات التي مرت منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 94 حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.





وشددت الأمم المتحدة على أن القطاع يحتاج 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون.





ودعا مسؤول في حماس الأحد مصر إلى اتخاذ "موقف حاسم" للتعجيل بإدخال المساعدات إلى غزة. وقال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق "لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا"، مضيفا "نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات في أقرب وقت".





في 9 تشرين الأول/أكتوبر أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ إمساك حركة حماس بالسلطة فيه عام 2007.





وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم كشف هويته، إن من المتوقع أن تدخل غزة "أكثر من أربعين" شاحنة مساعدات أخرى في وقت لاحق الأحد.





وأضاف "إسرائيل ملتزمة تعديل عملية التفتيش لتتمكن من فحص 100 شاحنة يوميا".





ومع تفاقم الأزمة الإنسانية، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انهيار "النظام العام" مع انتشار الفوضى بعد نهب مستودعات ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها.





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