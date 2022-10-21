مزيد من الإجازات المدفوعة والتخفيضات الضريبية: تعرفوا على أبرز التغييرات في الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي

النقاط الرئيسية سيتم الكشف عن تفاصيل الميزانية في 25 تشرن الأول/أكتوبر فيما تواجه أستراليا معدلات تضخم مرتفعة على خلفية الاضطرابات في الاقتصاد العالمي

أعلن ألبانيزي مؤخراً أنه سيتم تمديد إجازة الوالدين المدفوعة في أستراليا من 18 إلى 26 أسبوعاً

قلل تشالمرز من التوقعات بشأن الدعم الخاص بتكلفة المعيشة في الميزانية الفيدرالية الأسبوع المقبل، محذراً من أن بعض الإجراءات قد تؤدي على مزيد من التضخم

تستعد حكومة ألبانيزي لطرح أول ميزانية فدرالية لها.





وسيتم الكشف عن تفاصيل الميزانية في 25 تشرن الأول/أكتوبر فيما تواجه أستراليا معدلات تضخم مرتفعة على خلفية الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.





وصرح وزير الخزانة جيم تشالمرز في وقت سابق أنها ميزانيته تهدف لتمويل التعهدات الانتخابية للعمال، مع التركيز على الإنفاق الذي يوفر فوائد اقتصادية ولا يفاقم التضخم.





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ما الذي نعرفه بالفعل عن الميزانية؟





تمديد إجازة الوالدين المدفوعة الأجر





أعلن ألبانيزي مؤخراً أنه سيتم تمديد إجازة الوالدين المدفوعة في أستراليا من 18 إلى 26 أسبوعاً.





وستتم إضافة أسبوعين إلى الإجازة سنوياً لتصبح 26 أسبوعاً اعتباراً من تموز/يوليو 2026.





ووصف رئيس الوزراء التعديلات بأنها "سياسة عصرية لعائلات عصرية".





وقالت ميشيل أونيل رئيسة المجلس الأسترالي للنقابات إن هذه الخطوة "تحسن كبير".



The Albanese government's first federal budget will be unveiled on 25 October. Source: AAP / Mick Tsikas

تخفيضات ضريبية مثيرة للجدل

في الفترة التي سبقت الكشف عن الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي، كثرت التكهنات حول ما إذا كان سيتم إلغاء المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية أو تمديدها.





وتعد هذه التخفيضات المرحلة الأخيرة من الخطة الضريبية التي أقرتها حكومة موريسون والتي بدأت في عام 2019. ورغم المخاوف، أعلن حزب العمال دعمه لتمرير مشروع القانون بعدما تأكد من عدم قدرته على تمرير التعديلات.





المرحلة الثالثة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2024، ستلغي معدل الضريبة الهامشية البالغ 37% وتخفّض المعدل من 32.5% إلى 30%. في ظل هذه العتبات الجديدة، سيتم تطبيق معدل 30% على الدخل الذي يتراوح بين 45 ألف دولار و200 ألف دولار، في حين أن أي شيء يزيد عن ذلك يترتب عليه معدل ضريبي بنسبة 45%.





وترافقت الخطة مع انتقادات لكونها ستفيد في المقام الأول أصحاب الدخل المرتفع. كما قال بعض الاقتصاديين إنها لم تعد مناسبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية نظراً لأنها أعدت قبل جائحة كوفيد-19.





وألمح تشالمرز إلى أن الحكومة قد تدرس إجراء تغييرات على المرحلة الثالثة عندما وصف تداعيات محاولة المملكة المتحدة الفاشلة لمتابعة مسار التخفيضات الضريبية للأثرياء بأنها بمثابة تحذير لأستراليا.





لكن ألبانيزي يصر على أن التزام حزبه قبل الانتخابات بالحفاظ على المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية "لم يتغير".



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الطرق والسكك الحديدية

تشمل الميزانية أيضاً 9.6 مليار دولار لبناء مشاريع الطرق والسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، والتي تقول الحكومة إنها لن تزيد الضغوط التضخمية.





عجز في الميزانية لسنوات قادمة





كشفت الحكومة أواخر الشهر الماضي عن النتيجة النهائية للموازنة لعام 2021/202، والتي سجلت عجزاً بقيمة 32 مليار دولار، أي أفضل بحوالي 50 مليار دولار من المتوقع.





لكن رغم ذلك، من المرجح أن تظل الميزانية الفيدرالية في حالة عجز لمدة أربع سنوات على الأقل لأن التحديات المالية والاقتصادية من غير المرجح أن تستمر.





وقال تشالمرز في أيلول/سبتمبر، "تواجه أستراليا المزيد من الضغوط الكبيرة التي سيكون لها تأثير مستمر على وضعنا المالي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي، وزيادة الإنفاق على المدفوعات الحكومية من ارتفاع المؤشرات، ونمو الإنفاق الأساسي في مجالات مثل خدمات الإعاقة والصحة ورعاية المسنين والدفاع.



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تكلفة المعونات للحد من الأعباء المعيشية

قلل تشالمرز من التوقعات بشأن الدعم الخاص بتكلفة المعيشة في الميزانية الفيدرالية الأسبوع المقبل، محذراً من أن بعض الإجراءات قد تؤدي على مزيد من التضخم.





وأشار إلى أن تكلفة المعيشة قد ترتفع أكثر بسبب الفيضانات المدمرة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا وتؤدي لارتفاع أسعار البقالة.



تقليل كلفة رعاية الأطفال

تم الإعلان عن ذلك قبل الانتخابات ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2023. وستتم زيادة معدلات إعانة رعاية الأطفال للأسر التي يقل دخلها عن 530 ألف دولار، وستكلف الخطة 5.1 مليار دولار حسب التقديرات المستقبلية.



إصلاحات على قطاع رعاية المسنين

ستبلغ كلفة هذه الإصلاحات 2.5 مليار دولار وتتضمن زيادات في الأجور لمقدمي الرعاية وزيادة عددهم، وتفرض على جميع دور رعاية المسنين وجود ممرضة في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



إعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية

سيكلف هذا الإعفاء 54.3 مليون دولار خلال السنة المالية في 2022/23.





كذلك سيتم تخفيض ثمن الأدوية المدرجة في نظام الفوائد الصيدلانية من 42.50 دولار إلى 30 دولار ستكلف الخطة حوالي 770 مليون دولار على مدى أربع سنوات.



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