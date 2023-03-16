اعتقال أكثر من 100 شخص في إيران لضلوعهم في قضية تسميم الطالبات

النقاط الرئيسية أعلنت الشرطة الإيرانية أنه تم اعتقال 110 أشخاص لصلتهم بتسميم طالبات بالغازات السامة في مدارس البنات.

لم يتم كشف هوية أي شخص حتى الآن أو الدافع وراء الحوادث التي امتدت لثلاثة أشهر.

تشير التقديرات إلى أن آلاف الفتيات تعرضن للتسميم، وبعضهن أدخل إلى المستشفى.

قالت الشرطة الإيرانية إن 110 مشتبها بهم تم اعتقالهم لصلتهم بالتسمم المشتبه به لآلاف الفتيات في المدارس في جميع أنحاء البلاد.





وتقول الطالبات إنهن أصبن بالغثيان بسبب الأبخرة الضارة في حوادث تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر والتي حدثت بشكل رئيسي في مدارس الفتيات.





وتقول السلطات إنها تحقق في الحادث لكن لم ترد أنباء عمن قد يكون وراء هذه الحوادث أو ما هي المواد الكيميائية التي يشتبه بأنها استخدمت.



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على عكس أفغانستان المجاورة، ليس لإيران سجل في معاداة تعليم المرأة، حتى في ذروة الثورة الإسلامية عام 1979.



ولم تحدث وفيات نتيجة الحوادث، فيما أشار بعض المسؤولين إلى أن الهستيريا الجماعية ربما لعبت دوراً في تضخيم القضية.





وأعلن اللواء سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة عن الاعتقالات في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية.





وقال إن الشرطة صادرت آلاف الألعاب المتفجرة ذات الرائحة الكريهة، في إشارة إلى أن بعض الهجمات المزعومة ربما كانت عبارة عن مقالب.



Emergency services attended to reported poisoning cases at a primary school in east Tehran last week. Source: AAP / SalamPix/ABACA/PA/Alamy لكن يبدو أن بعض تلك الحوادث كان أكثر خطورة، حيث تم نقل مئات الطالبات إلى المستشفيات، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية والجماعات الحقوقية.





وفرضت إيران قيوداً شديدة على وسائل الإعلام المستقلة واعتقلت العشرات من الصحفيين منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد وفاة مهسا أميني.



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