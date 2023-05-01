فترة انتظار خيالية تصل إلى خمسين عاماً للحصول على تأشيرة الوالدين، هل هذا معقول؟

النقاط الرئيسية: انتظر جدّا سارة توموفيسكا ست سنوات للحصول على تأشيرة الوالدين عام 1997.

تصل فترة الانتظار اليوم إلى 50 عاماً لمنح هذه التاشيرة مما يقلل من احتماليىة نجاح الهجرة بسبب عمر الأهل المتقدمين.

وصف تقرير مراجعة الهجرة القانون الأسترالي بأنه نظام غير مناسب.

تقول سارة أنه يستحيل أن تنسى اليوم الذي ودعت فيه جديها، فقد وقفت تشاهد الطائرة التي أقلتهم حتى اختفت في السماء ودموعها تنهمر على وجنتيها. كانت تبلغ حينها من العمر تسع سنوات، لكنها كانت قد قضت معهم معظم طفولتها وتأثرت بحكمتهم ووقتهم وقصصهم التي لم يبخلوا بها عليها.





وصل والدا سارة إلى أستراليا من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عام 1995، بعد اندلاع الحرب في أعقاب انهيار يوغوسلافيا. كغيرهم من المهاجرين، كانوا يحملون حقائباً قليلة، وحيدين من دون أصدقاء أو أسرة، ومعهم طفلين دون سن الخامسة.





لم يكن إيجاد العمل عقبة في وجه الأهل الواصلين حديثاً كونهم من العمال المهرة. ولكن من أجل تغطية نفقاتهم، كان كلاهما بحاجة إلى العمل بدوام كامل، مما يعني أنهما بحاجة إلى أحد للمساعدة في رعاية أطفالهم.



Sara Tomevska with her maternal grandparents and young sister. Source: Supplied / Sara Tomevska Source: Supplied لذا بعد فترة وجيزة، جاء جديها إلى أستراليا للمساعدة في رعايتهم، الأمر الذي تعتبر سارة أنه حافظ على لغتهم وثقافتهم الأم التي كانت ستندثر لولا ذلك.





لكن في عام 2003، وبعد مرور ست سنوات على وجود جد وجدة سارة في أستراليا، أصيب الجد بنوبة قلبية استدعت إجراء عملية جراحية مزدوجة استنزفت كل مدخراتهم، كونهم كانوا لا يزالون ينتظرون البت في طلب الإقامة الدائمة ولا يملكون بطاقة الميديكير، فاضطروا لإجراء العملية عل حسابهم الخاص.



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هنا بدأوا التفكير أنه لم يبق أمامهم سوى خيار العودة إلى مقدونيا. ولكن بعد أسبوعين، اتصلت وزارة الهجرة لتبلغهم أنه تم منحهم الإقامة الدائمة.





تقول سارة،" قد يرى البعض أنه توقيت سيء أو غير محظوظ أو حتى غير عادل، ولكن ربما يمكن القول إن أفضل كلمة لوصف نظام الهجرة الذي تعاملت معه عائل في أواخر التسعينيات هي أنه "نظام سريع" مقارنة بما هو عليه اليوم، إذ قد يصل متوسط وقت الانتظار للحصول على تأشيرة الوالدين في عام 2023 إلى 40 عاماً وفقًا لآخر مراجعة لنظام الهجرة الأسترالي".



Sara Tomevska's grandparents came to Australia to help with child care after her parents left the Former Yugoslav Republic of Macedonia in 1995. Source: Supplied / Sara Tomevska Source: Supplied توصل تقرير مراجعة قانون الهجرة المؤلفة من 186 صفحة، بقيادة رئيس الخدمة العامة السابق مارتن باركنسون، إلى أن نظام الهجرة الأسترالي "غير مناسب" بشكل عام، وطالبت "بنهج جديد وأكثر إنصافاً" لتأشيرات الوالدين.





يكشف التقرير أيضًا أن وقت دراسة طلبات تأشيرة الوالدين يتراوح ما بين 30 إلى 50 عاماً، أو 15 عاماً إذا كان بإمكان المتقدمين دفع مبلغ 48 ألف دولار للحصول على تأشيرة الوالدين المساهمين. من هنا يذهب حوالي 80 في المئة من تأشيرات الوالدين الصادرة في أستراليا إلى الراغبين في دفع هذا المبلغ.





يضيف التقرير أنه نظراً لفترة الانتظار الطويلة والعمر المحتمل للعديد من الآباء، تصبح احتمالية الهجرة الناجحة شبه معدوم بالنسبة للعديد من المتقدمين.



A review into Australia's migration system has called for an overhaul of the way it assesses potential citizens. Source: Supplied / Sara Tomevska Source: Supplied لذا يقترح التقرير عدة طرق يمكن للحكومة من خلالها معالجة تراكم التأشيرات لعدة عقود، منها تنفيذ نموذج مشابه لليانصيب في التأشيرات، باعتباره "خياراً فعالاً لإدارة الطلب وتجنب المزيد من التراكم". كما اقترح خيار آخر وهو إلغاء الإقامة الدائمة للآباء تماماً، لصالح المزيد من التأشيرات قصيرة الأجل.



تأشيرات الوالدين المؤقتة المكفولة (SPTV) هي أيضًا خيار للم شمل الأسرة، بتكلفة 5240 دولاراً لمدة ثلاث سنوات، أو 10480 دولاراً لمدة خمس سنوات. كما تكون أوقات دراستها أقصر بكثير، حوالي خمسة أشهر، مع مطالبة المتقدمين بالحصول على تغطية تأمين صحي خاص تصل إلى مليون دولار كرسوم طبية طوال مدة إقامتهم.





رغم ذلك ، يشير التقرير أن التقدم على تأشيرة الوالدين المؤقتة المكفولة هو أقل من المتوقع ولم يقلل الطلب على التأشيرات الدائمة.





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