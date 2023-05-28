بدأ أسبوع المصالحة الوطنية فماذا يمثل هذا الأسبوع ولماذا يحمل هذا العام أهمية خاصة؟

النقاط الرئيسية: يبدأ أسبوع المصالحة الوطنية في 27 أيار/مايو من كل عام، والذي يصادف ذكرى استفتاء عام 1967

شعار هذا العام هو "كن صوتًا للأجيال"

أسبوع هذا العام 2023 له أهمية خاصة بالنظر إلى أن استفتاء صوت البرلمان مقرر عقده بحلول نهاية العام

انطلق أسبوع المصالحة الوطنية في جميع أنحاء البلاد، وللأسبوع هذا العام أهمية خاصة بسبب صوت السكان الأصليين في استفتاء البرلمان القادم.





وبحسب المنظمون مهمة هذا العام 2023 هي تشجيع "جميع الأستراليين ليكونوا صوتًا للمصالحة بطرق ملموسة في حياتنا اليومية ".



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يتميز أسبوع المصالحة الوطنية في كل عام بأحداث مجتمعية في جميع أنحاء البلاد تعزز الوعي والاحترام الأكبر لثقافة وتاريخ الأمم الأولى وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والأستراليين من غير السكان الأصليين.



ما هو تاريخ أسبوع المصالحة الوطنية؟

أطلق مجلس مصالحة السكان الأصليين في عام 1996، أول أسبوع للمصالحة الوطنية في أستراليا.





يشرف على الأسبوع الآن منظمة Reconciliation Australia غير الربحية، ,وشعار هذا العام 2023 هو: "كن صوتًا للأجيال".





وتقول المنظمة إنها "تحث جميع الأستراليين على استخدام قوتهم وكلماتهم وأفعالهم لخلق مجتمع أفضل وأكثر عدلاً لنا جميعًا".



في 27 أيار/مايو 1967، سجلت أستراليا أعلى نسبة تصويت لها بـ "نعم" في استفتاء، حيث أيد أكثر من 90 في المئة من الناخبين تغيير مادتين في الدستور اعتُبرت تمييزية تجاه السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.



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وقد سمح بإدراج السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في تعداد السكان الوطني، وشكل أيضًا تحولًا في المواقف.





وفي 3 حزيران/يونيو 1992، أصدرت المحكمة العليا قرارها في قضية إدي كويكي مابو، رجل جزيرة موراي، الذي اعترف بأن السكان الأصليين الأستراليين لهم حقوق في الأرض، مما أدى إلى قانون ملكية السكان الأصليين في عام 1993.



وحكم القضاة الستة في حكم الأغلبية بأن مفهوم الأرض المشاع وهو مصطلح لاتيني يعني "أرض لا يملكها أحد" لا ينبغي تطبيقه على أستراليا.



أسبوع المصالحة الوطنية لهذا العام يثير جدلاً كبيراً

يقول منظمو فعاليات أسبوع المصالحة الوطنية إن التجمعات هذا العام لها أهمية خاصة بالنظر إلى أن استفتاء صوت البرلمان مقرر عقده بحلول نهاية العام.





وقالت وزيرة السكان الأصليين الأستراليين، ليندا بورني، يوم السبت، إنه بعد 56 عامًا من استفتاء عام 1967، من المهم أن نتذكر دعم المجتمع الذي أدى إلى التصويت بـ "نعم".



وقالت خلال كلمة بمناسبة بدء أسبوع المصالحة "هذا يذكرنا بأن التصويت بنعم لم يحدث من تلقاء نفسه".





وقالت الوزيرة بورني إن استفتاء هذا العام على صوت السكان الأصليين للبرلمان يتعلق باستمرارية هذا العمل.





وقالت "هذا الاستفتاء يتعلق بالاعتراف والاستماع لنا".





وقالت المتحدثة باسم التحالف الفيدرالي من السكان الأصليين الأستراليين، جاسينتا نامبيجينبا برايس، إنها لا تزال حازمة في معارضتها للصوت، قائلة إنها لا تعتقد أنها ستحقق نتائج على الأرض، لا سيما لمجتمعات السكان الأصليين النائية.



وقالت برايس يوم السبت "هذا الاقتراح خطير ومحفوف بالمخاطر. إنه مثير للانقسام ولن يحسن حياة شخص واحد يعيش في وضع غير موات".





وكان سكوت ويلسون، الناجي من الأجيال المسروقة، طفلاً في عام 1967، لكنه قال إنه لا يزال يتذكر تأثير الاستفتاء وحث الأستراليين على دعم صوت السكان الأصليين في البرلمان.





"ما أتذكره عندما كنت طفلاً نشأ في داروين، هو أنه في وقت معين من الليل، كان يتم حبس جميع السكان الأصليين في مجمع لأنه لا يُسمح لهم بالخروج. وبعد استفتاء عام 196، توقف ها الفعل" السيد ويلسون قال.



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وأضاف ويلسون: "كنت هناك عندما سار 200 ألف أسترالي عبر جسر ميناء سيدني وكان ذلك يشعرني بالارتياح. 2023 هي رحلة أخرى مفيدة لنا ؛ ونتطلع إلى إجراء استفتاء ناجح في وقت لاحق من هذا العام".





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