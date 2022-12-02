تعرفوا على مواقع البث المباشر لمباراة المنتخب الأسترالي السكروز في دور الـ16 لكأس العالم

النقاط الرئيسية: أكد رؤساء الحكومات ورؤساء البلديات من بريسبان وسيدني وكانبيرا وأديلايد أنهم سيقيمون مواقع بث حي للمباراة

توافد المشجعون إلى Federation Square في ملبورن خلال الأسبوع الماضي لمشاهدة مباريات المجموعات

ستضيء الأشرعة الأيقونية لدار أوبرا في سيدني باللونين الأخضر والذهبي من ليلة السبت حتى فجر يوم الأحد

سيتمكن مشجعو المنتخب الأسترالي في كأس العالم لكرة القدم 2022 من مشاهدة مباراة الفريق التالية مباشرة على الشاشات الكبيرة في الأماكن العامة.





أكد رؤساء الحكومات ورؤساء البلديات من بريسبان وسيدني وكانبيرا وأديلايد أنهم سيقيمون مواقع بث حي للمباراة ضد الأرجنتين.





وقد استجاب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لـ طلبات منح عطلة عامة قائلا إنه سينظر في الأمر إذا فاز المنتخب بالبطولة.





وكتب على تويتر: «فات الأوان للدعوة إلى عطلة عامة بعد الفوز الكبير للسكروز على الدنمارك الليلة الماضية».





«ولكن إذا فزنا بـ #FIFAWorldCup... فقد تكون هذه قصة مختلفة.»



توافد المشجعون إلى Federation Square في ملبورن خلال الأسبوع الماضي لمشاهدة مباريات المجموعات، ولكن لم يكن هناك مثيل لذلك في بريسبان أو سيدني أو كانبيرا أو أديلايد. من المقرر الآن أن يتغير ذلك.





سيتمكن سكان سيدني من مشاهدة مباراة صباح الأحد على شاشة كبيرة في Tumbalong Park في دارلينج هاربور كجزء من حدث عام خالٍ من الكحول.





كما ستضيء الأشرعة الأيقونية لدار أوبرا في سيدني باللونين الأخضر والذهبي من ليلة السبت حتى فجر يوم الأحد.



بالنسبة لعشاق كرة القدم في جنوب غرب سيدني فإن Beaman Park في Earlwood هي المكان المناسب لهم.





وقال رئيس بلدية كانتربري-بانكستاون خال عصفور في بيان: «نحن سعداء لتمكننا من استضافة العرض المباشر لأن مجتمعنا هو حقًا قلب القاعدة الجماهيرية لكأس العالم».





«هناك إيمان حقيقي لدى المجتمع في فريقنا الأسترالي وما يمكنهم تحقيقه. لقد حققوا بالفعل أكثر مما اعتقد الكثير منا أنهم سيفعلونه!»





ستظهر مواقع حية أخرى في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك Macquarie Mall في ليفربول وEnmore Park في ماريكفيل.



كما أكد عمدة بريسبان اللورد أدريان شرينر يوم الخميس أن الخطط جارية للمشاهدة العامة للعبة في وسط بريسبان.





وكتب على تويتر: «يمكنني أن أؤكد أننا نتحدث إلى المذيع حول عرض مباراتنا التاريخية ضد الأرجنتين مباشرة صباح الأحد في ساحة King George وQueen Street Mall».





أعلن رئيس حكومة جنوب أستراليا بيتر مالينوسكاس في وقت سابق عن موقع مباشر في أديلايد. تقوم حكومة الولاية، جنبًا إلى جنب مع أديلايد أوفال، بإنشاء الموقع في Telstra Plaza.



سيتمكن سكان كانبرا أيضًا من مشاهدة المباراة من موقع مباشر في Civic Square، حيث من المقرر بث المباراة على شاشة كبيرة خارج Canberra Theatre Centre.





ستمنح Access Canberra أيضًا الأماكن المرخصة الفرصة للتقدم بطلب لتمديد ساعات العمل لعرض المباراة.





كما ألمح رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز إلى أن المناقشات جارية لفتح المزيد من الأماكن العامة في ولايته لمشاهدة مباراة صباح الأحد.





تشير التقديرات إلى أن حوالي 8000 مشجع تجمعوا في Federation Square لمشاهدة مباراة المنتخب الأسترالي صباح الخميس.



Football fans have been watching the Socceroos' group games on big screens at Federation Square in Melbourne. Source: AFP / William West في مؤتمر صحفي سُئل أندروز عما إذا كانت حكومته ستتناقش مع Melbourne Cricket Ground أو أماكن أخرى حول إنشاء مواقع حية أخرى.





وقال: «أعتقد أن هناك بعض المناقشات الجارية، ليس فقط حول الأماكن الأخرى، ولكن أيضًا حول التخطيط والتأكد من أن ساحة Federation Square آمنة ومناسبة للغرض قدر الإمكان نظرًا للحشد المتوقع».





ستواجه أستراليا الأرجنتين في مباراة دور الـ 16 يوم الأحد 4 ديسمبر في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا الصيفي (10 مساءً يوم السبت بالتوقيت المحلي في الدوحة).





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