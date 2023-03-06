معظم الأستراليين يوافقون على خطة الحكومة رفع الضريبة على حسابات الادخار التقاعدي للميسورين

النقاط الرئيسية غالبية الناخبين يوافقون على خطة الحكومة رفع الضريبة من 15% إلى 30% على حسابات الادخار التقاعدي التي تحتوي على 3 ملايين دولار وما فوق وفقاً لاستطلاع جرى مؤخراً

وافق ما مجموعه 80 في المائة من ناخبي حزب العمال على الخطة، لكن 54 في المائة من ناخبي الائتلاف أيدوها أيضاً

أظهر الاستطلاع أن معدلات تأييد ألبانيزي قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الانتخابات

أظهر الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة The Australian أن ما يقرب من ثلثي الناخبين يدعمون خطة وزير الخزانة جيم تشالمرز لمضاعفة معدل الضريبة الميسرة للأرصدة التي تزيد عن 3 ملايين دولار اعتباراً من عام 2025.





ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، وافق 64 في المائة على الخطة مقابل معارضة 29 في المائة.





ووافق ما مجموعه 80 في المائة من ناخبي حزب العمال على الخطة، لكن 54 في المائة من ناخبي الائتلاف أيدوها أيضاً، على الرغم من تعهد زعيم المعارضة بيتر داتون بإلغائها إذا فاز في الانتخابات المقبلة.



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وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1530 ناخباً، والذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 1 آذار/مارس و4 آذار/مارس، أن التصويت الأولي للائتلاف ارتفع إلى 35 في المائة بينما انخفض لدى حزب العمل إلى 37 في المائة.





كما أظهر الاستطلاع أن معدلات تأييد ألبانيزي قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الانتخابات، حيث تراجعت درجة الرضا عن أدائه إلى 55 في المائة، بتراجع سبع نقاط عن أعلى مستوى له بعد الانتخابات حين كان 62 في المائة.





وارتفعت نسبة غير الراضين عن أدائه من 33 في المائة إلى 38 في المائة - مما منح رئيس الوزراء نسبة تأييد صافية قدرها 17 في المائة.





ولا يزال ألبانيزي يتقدم بشكل كبير على منافسه كرئيس وزراء مفضل، بنسبة 54 في المائة مقابل 28 في المائة، لكن الفجوة بين الزعيمين تضيق.



وكان هناك تحول طفيف في تقييم الناخبين لأداء داتون، مع انخفاض نقطة واحدة في معدل التأييد الصافي إلى سالب 11.





وهبط حزب الخضر نقطة إلى 10 في المائة، متراجعا بأكثر من نقطتين عن نسبة تأييده عند إجراء الانتخابات.





يأتي ذلك فيما ارتفع تأييد حزب "أمة واحدة" بزعامة بولين هانسون نقطة واحدة إلى أعلى مستوى بعد الانتخابات بنسبة 7 في المائة بينما ظلت الأحزاب الصغيرة الأخرى والمستقلون عند مستوى 11 في المائة.





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