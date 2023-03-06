موجة حر شديدة تجتاح نيو ساوث ويلز والسلطات تحذر من مخاطر اندلاع حرائق كبرى

النقاط الرئيسية سلطات مكافحة الحرائق في نيو ساوث ويلز تحذر من ارتقاع درجات الحرارة ومخاطر نشوب حرائق

من المتوقع أن تتجاوز بعض المناطق 40 درجة مئوية، بينما تخضع أجزاء كبيرة من الولاية لحظر تام لإشعال النيران

أغلقت وزارة التعليم 34 مدرسة في المناطق التي ترتفع فيها مخاطر حرائق الغابات

أصدرت السطلات في نيو ساوث ويلز تحذيرات من موجة حر شديدة، حيث من المتوقع أن تتجاوز بعض المناطق 40 درجة مئوية، بينما تخضع أجزاء كبيرة من الولاية لحظر تام لإشعال النيران.





ويُتوقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً للغاية اليوم الإثنين في معظم أجزاء ساحل نيو ساوث ويلز والغرب الأوسط، وسط توقعات بأن تستمر هذه الظروف المناخية القاسية حتى يوم الأربعاء.





وأغلقت وزارة التعليم 34 مدرسة في المناطق التي ترتفع فيها مخاطر حرائق الغابات.





وتتوقع السلطات ارتفاع درجات الحرارة في سيدني إلى 38 اليوم الإثنين، في حين توقع مكتب الأرصاد الجوية وجود خطر كبير لنشوب حرائق في منطقة هنتر الكبرى والسلاسل الوسطى والسهول الغربية الوسطى السفلى.



ويمكن أن تشهد تلك المناطق طقساً حاراً وجافاً مصحوباً برياح شمالية غربية جديدة وعاصفة.





هذا وتم الإعلان عن حظر شامل لإشعال النيران في منطقة هنتر الكبرى وعدة مناطق أخرى في الولاية.





ودعا مراقب عمليات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز المواطنين للامتناع عن القيام بأنشطة خطرة غير ضرورية.





وقال في بيان، "خلال الطقس الحار كثيراً ما نشهد زيادة في الحوادث المأسوية بما في ذلك الغرق والسقوط من النوافذ أو الشرفات والأطفال والحيوانات الأليفة أو الأشخاص المستضعفين الذين يعانون من الضيق أو الإصابة نتيجة تركهم في سيارة حارة".



وغرق ما يقرب من 30 شخصاً بالفعل في الممرات المائية لولاية نيو ساوث ويلز خلال فصل الصيف، وكان أحدث تلك الحالات غرق شاب يبلغ من العمر 18 عاماً على الشواطئ الشمالية لسيدني في عطلة نهاية الأسبوع.







وتطلب خدمات الطوارئ ومنظمات الإنقاذ من المواطنين التفكير قبل السباحة.





وقال مراقب عمليات الطوارئ: "على الشاطئ، اسبح دائماً بين الأعلام واستمع إلى توجيهات ونصائح المنقذين. لا تخاطر وتسبح في منطقة غير خاضعة للرقابة".





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