قناة NITV تحتفل بذكرى مرور 10 أعوام على انطلاقتها بحفل موسيقي كبير من سفوح أولورو

تحيي الحفل فرقة King Stingray الحائزة على جائزة ARIA إلى جانب أيقونة الموسيقى الريفية تروي كاسار-دالي، والمغنية وكاتبة الأغاني والممثلة كريستين آنو، والفنانة الحائزة على جوائز عديدة كيسي دونوفان، فضلاً عن نخلة من ألمع النجوم.





عروض حية من داخل منتزه Uluru-Kata Tjuta الوطني في سفوح أولورو ستقام بهذه المناسبة، احتفاءً بانطلاق القناة التي أصبحت صوت السكان الأصليين في أستراليا.





لكن الاحتفالات لا تنتهي عند غروب شمس هذا اليوم، بل تستمر طوال الصيف على قناة NITV مع مجموعة من البرامج المتميزة التي تجمع بين الأخبار والطهي والترفيه والأفلام الوثائقية والدرامية.



من البرامج المميزة على قناة NITV هذا الصيف Koorioke Kutcha الذي يأخذنا في رحلة موسيقة مع مجموعة رائعة من الفنانين من السكان الأصليين كل أحد الساعة 8:30 مساءً والأربعاء من الساعة 9:30 مساءً، اعتبارًا من الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر.





من قلب مناطق أقدم حضارة حية حتى اليوم، تابعوا أخبار السكان الأصليين ضمن NITV News من الإثنين إلى الخميس وذلك اعتباراً من 5 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الساعة 6:30 مساءً.





نظرة على عام مضى مع Nula وقصص مميزة عن السكان الأصليين من قلب الأمة، الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر الساعة 3 عصراً.





ولا تنسى NITV نكهات سكان أستراليا الأصليين فتقدم لكم رحلة إلى عالم المأكولات الأبوريجينية في جزر مضيق توريس مع Aaron Fa’Aoso ضمن برنامج Strait of the Plate الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر الساعة 8 مساءً على NITV وSBS Food.



قصص السكان الأصليين برؤيتهم ونكهتهم تتابعونها ضمن برنامج No Ordinary Black أسبوعياً من الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر الساعة 9:30 مساءً.





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