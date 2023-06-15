بعد عودته إلى أستراليا: بن روبرتس-سميث يرفض الاعتذار لأهالي الضحايا

قال بن روبرتس-سميث، الحاصل على جائزة فيكتوريا كروس، إنه يدرس استئناف حكم محكمة وجد أنه ارتكب جرائم حرب في أفغانستان.

يصل رجل يرتدي بدلة وربطة عنق إلى المحكمة.

رفع بن روبرتس-سميث دعوى قضائية ضد «ذي إيج» و «فيديرال كابيتال برس» و «فيرفاكس ميديا» بسبب تقارير تربطه بجرائم حرب مزعومة في أفغانستان. Source: AAP / Dean Lewins

النقاط الرئيسية:
  • وصل السيد روبرتس-سميث إلى أستراليا ليلة الأربعاء للمرة الأولى منذ صدور القرار في دعوى التشهير الفاشلة
  • قام الجندي السابق برفض الاعتذار لعائلات القتلى في تلك الحوادث، مضيفًا أنه لا يزال يدرس استئناف الحكم
  • استقال السيد روبرتس-سميث من وظيفته كمدير عام لـ Seven Queensland بعد حكم المحكمة
استبعد بن روبرتس-سميث، الحاصل على جائزة Victoria Cross، بشكل قاطع الاعتذار لعائلات الأشخاص الذين قتلوا خلال جرائم الحرب في أفغانستان أثناء عودته إلى أستراليا.

وصل السيد روبرتس-سميث إلى أستراليا ليلة الأربعاء للمرة الأولى منذ صدور القرار في دعوى التشهير الفاشلة.

كان روبرتس-سميث مع صديقته سارة ماتولين عند وصوله إلى بيرث على متن رحلة من نيوزيلندا.
اقرأ المزيد

قاضٍ يدين بن روبرتس سميث بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان ويتهمه بالكذب

تم تصوير الجندي السابق وهو يسترخي في بالي بينما كانت المحكمة الفيدرالية تنظر قضايا التشهير التي رفعها ضد The Age و The Sydney Morning Herald و The Canberra Times وثلاثة صحفيين بسبب تقارير تشير إلى تورطه في جرائم حرب في أفغانستان.

، معلنا أن السيد روبرتس-سميث لم يكن شاهدًا موثوقًا به ولديه دوافع للكذب بشأن الأحداث.

لكن في تحد لمنتقديه قام الجندي السابق برفض الاعتذار لعائلات القتلى في تلك الحوادث، مضيفًا أنه لا يزال يدرس استئناف الحكم.

وقال السيد روبرتس-سميث للصحفيين في المطار «لم نرتكب أي خطأ، لذلك لن نقدم أي اعتذار».

«لقد كانت نتيجة رهيبة ومن الواضح أنها نتيجة غير صحيحة.

«سننظر في الأمر وننظر فيما إذا كنا بحاجة إلى تقديم استئناف أم لا.»
اقرأ المزيد

تداعيات "محاكمة القرن": بن روبرتس-سميث يستقيل من وظيفته في القناة السابعة بعد الحكم بارتكابه جرائم حرب

استمعت المحكمة إلى أنه خلال غارة يوم عيد الفصح عام 2009 على مجمع يحمل الاسم الرمزي Whisky 108، أطلق السيد روبرتس-سميث النار على سجين أعزل في ظهره، وأعاد ساق الرجل الاصطناعية إلى أستراليا لاستخدامها كوعاء لشرب البيرة.

كما وقف السيد روبرتس-سميث صامتًا عندما أُمر جندي مبتدئ بإعدام سجين أفغاني مسن.

أرسل الجندي السابق لاحقًا رسائل تهديد إلى الشهود الذين قدموا في النهاية أدلة ضده في محاكمة التشهير بعد تعيين فريق من المحققين الخاصين لمعرفة عناوينهم.

قال القاضي بيسانكو إن هذه الإجراءات قد تشكل جريمة جنائية تتمثل في محاولة تحريف مسار العدالة أو الاستخدام غير القانوني لخدمة بريدية.

استقال السيد روبرتس-سميث من وظيفته كمدير عام لـ Seven Queensland بعد حكم المحكمة.

وكان كيري ستوكس، الرئيس التنفيذي لشركة Seven West، قد دعم ماليًا قضية التشهير.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


شارك
نشر في: 16/06/2023 7:42am
المصدر: AAP
Available in other languages
الموضوع
Australia

الأكثر متابعة

05:56
Sunset at Greens Pool, William Bay National Park, Denmark, Western Australia

مشوار إلى دنمارك: ليس البلد الأوروبي ولكن البلدة الخلابة في غرب أستراليا

رجل يسحب حزام الأمان عبر حضنه ويقوم بتوصيله.

قوانين أحزمة الأمان في الحافلات تخضع للمراجعة بعد وقوع حادثين مروعين. ما هي القواعد الحالية؟

LIDIA THORPE DAVID VAN SENATE

السيناتور الأبوروجينية ليديا ثورب تتهم زميلا لها بـ 'ملاحقتها وملامستها' داخل البرلمان

08:29
happy traveller vaccinated Getty imges .png

ما هي اللقاحات الأساسية التي يحتاجها الأستراليون عند السفر إلى الخارج

05:31
COMBO-US-COURT-DEPP-HEARD

بعد عام من المعارك القضائية: كم دفعت آمبر هيرد لطليقها جوني ديب كتعويض؟

Nauru

جزيرة ناورو: الحكومة الفيدرالية تبلغ اللاجئين نيتها نقلهم لأستراليا خلال أسبوعين

15:09
صورة عائلية في الحديقة للسيدة مي الجوني.jpg

'إياكِ أن تزوري لبنان وتقولي أولادي أجانب وتغيرت ثقافتهم': جملة من والد مهاجرة غيرت مسار حياتها

Migration Greece

مصرع 79 مهاجرا قبالة اليونان في واحد من أسوأ حوادث غرق القوارب