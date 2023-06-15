بعد عودته إلى أستراليا: بن روبرتس-سميث يرفض الاعتذار لأهالي الضحايا

النقاط الرئيسية: وصل السيد روبرتس-سميث إلى أستراليا ليلة الأربعاء للمرة الأولى منذ صدور القرار في دعوى التشهير الفاشلة

قام الجندي السابق برفض الاعتذار لعائلات القتلى في تلك الحوادث، مضيفًا أنه لا يزال يدرس استئناف الحكم

استقال السيد روبرتس-سميث من وظيفته كمدير عام لـ Seven Queensland بعد حكم المحكمة

استبعد بن روبرتس-سميث، الحاصل على جائزة Victoria Cross، بشكل قاطع الاعتذار لعائلات الأشخاص الذين قتلوا خلال جرائم الحرب في أفغانستان أثناء عودته إلى أستراليا.





وصل السيد روبرتس-سميث إلى أستراليا ليلة الأربعاء للمرة الأولى منذ صدور القرار في دعوى التشهير الفاشلة.





كان روبرتس-سميث مع صديقته سارة ماتولين عند وصوله إلى بيرث على متن رحلة من نيوزيلندا.



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تم تصوير الجندي السابق وهو يسترخي في بالي بينما كانت المحكمة الفيدرالية تنظر قضايا التشهير التي رفعها ضد The Age و The Sydney Morning Herald و The Canberra Times وثلاثة صحفيين بسبب تقارير تشير إلى تورطه في جرائم حرب في أفغانستان.





، معلنا أن السيد روبرتس-سميث لم يكن شاهدًا موثوقًا به ولديه دوافع للكذب بشأن الأحداث.





لكن في تحد لمنتقديه قام الجندي السابق برفض الاعتذار لعائلات القتلى في تلك الحوادث، مضيفًا أنه لا يزال يدرس استئناف الحكم.





وقال السيد روبرتس-سميث للصحفيين في المطار «لم نرتكب أي خطأ، لذلك لن نقدم أي اعتذار».





«لقد كانت نتيجة رهيبة ومن الواضح أنها نتيجة غير صحيحة.





«سننظر في الأمر وننظر فيما إذا كنا بحاجة إلى تقديم استئناف أم لا.»



استمعت المحكمة إلى أنه خلال غارة يوم عيد الفصح عام 2009 على مجمع يحمل الاسم الرمزي Whisky 108، أطلق السيد روبرتس-سميث النار على سجين أعزل في ظهره، وأعاد ساق الرجل الاصطناعية إلى أستراليا لاستخدامها كوعاء لشرب البيرة.





كما وقف السيد روبرتس-سميث صامتًا عندما أُمر جندي مبتدئ بإعدام سجين أفغاني مسن.





أرسل الجندي السابق لاحقًا رسائل تهديد إلى الشهود الذين قدموا في النهاية أدلة ضده في محاكمة التشهير بعد تعيين فريق من المحققين الخاصين لمعرفة عناوينهم.





قال القاضي بيسانكو إن هذه الإجراءات قد تشكل جريمة جنائية تتمثل في محاولة تحريف مسار العدالة أو الاستخدام غير القانوني لخدمة بريدية.





استقال السيد روبرتس-سميث من وظيفته كمدير عام لـ Seven Queensland بعد حكم المحكمة.





وكان كيري ستوكس، الرئيس التنفيذي لشركة Seven West، قد دعم ماليًا قضية التشهير.





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