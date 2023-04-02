رئيس الحكومة في فيكتوريا دانيال أندروز يصف استبعاده للصحفيين من رحلة الصين بالقرار الصائب

النقاط الرئيسية: عاد دانييل أندروز إلى ملبورن يوم الأحد بعد زيارة رسمية للصين استمرت أربعة أيام

تعرض دانييل أندروز لانتقادات لعدم دعوته للصحفيين في الرحلة

قال أندروز إن الصحفيين لم يكونوا ليتمكنوا من مقابلة المسؤولين الصينيين

دافع رئيس الوزراء في فيكتوريا عن قراره عدم دعوة الصحفيين إلى الصين، قائلا إنه لم تكن هناك فرص لعقد مؤتمرات صحفية مع المسؤولين الصينيين.





وعاد دانيال أندروز إلى ملبورن يوم السبت بعد أن أمضى الأسبوع في اجتماع مع كبار المسؤولين في بكين ومقاطعي جيانغسو وسيشوان.





وقد تعرض لانتقادات لعدم أخذ صحفيين لتغطية الزيارة، حيث أثار الكثيرون مخاوف بشأن الشفافية وحرية الصحافة.





ولكن أندروز أكد يوم الأحد أنه تصرف بشكل مناسب، مشيراً إلى أن الصحفيين لن يتمكنوا من مقابلة أي من المسؤولين الذين التقى بهم.





وقال للصحفيين "لنكن واضحين حقا بشأن هذا - هذه الرحلة لم تكن متعلقة بي"



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"كان الأمر يتعلق بنجاح فيكتوريا ونحن نقف إلى جانب ما كان برنامجاً كاملاً وبرنامجاً مهماً، حيث حظينا باستقبال حار للغاية"





وقال السيد أندروز إنه أجرى مناقشات مثمرة حول التجارة والطلاب الدوليين، مع مجموعة عمل تم إنشاؤها بين فيكتوريا ووزارة التعليم الصينية.





وستعمل المجموعة على جذب المزيد من الطلاب الصينيين إلى ملبورن، مع التركيز على زيادة التبادل الطلابي.





وكما تم تشكيل مجموعة عمل دائمة مع منطقة سيتشوان للبناء على العلاقات التجارية القائمة، بينما تم تشكيل فريق عمل مع مقاطعة جيانغسو.





وقال أندروز: "لطالما كانت علاقتنا قوية لأن كلا الجانبين عمل بجد لتحقيق ذلك".





"ولكن بعد ثلاث سنوات ونصف، من المهم العودة إلى هناك والقول،" نحن منفتحون، ونقدر الطلاب، ونقدر شراكاتك معنا".





وقال أندروز إنه لم يناقش مشاريع البنية التحتية في ولايته أو مسائل السياسة الخارجية.



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واتهم زعيم المعارضة في فيكتوريا جون بيسوتو أندروز بحفظ الأسرار.





وقال إن التحالف سيضغط من أجل تحقيق في الرحلة.





وقال بيسوتو للصحفيين يوم الأحد "إذا لم يأتي رئيس الوزراء بالحقيقة الكاملة، فلا يمكننا أن نعرف كيف ستفيد هذه الرحلة سكان فيكتوريا".





وأعلن رئيس وزراء غرب أستراليا، مارك ماكجوان الأحد، عن زيارته للصين وأكد أنه سيأخذ وسائل الإعلام.





وستبدأ الرحلة التي تستغرق خمسة أيام في 17 نيسان/أبريل وتضم اجتماعات تجارية رفيعة المستوى.





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