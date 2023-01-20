انسحاب مفاجئ لرئيس بلدية كانتربري بانكستاون كال عصفور من السباق الانتخابي في نيو ساوث ويلز

انسحب رئيس بلدية كانتربري بانكستاون والمرشح البارز عن حزب العمال في نيو ساوث ويلز لانتخابات مجلس الشيوخ في الولاية هذا العام من السباق وسط مزاعم بأنه أساء استخدام أموال المجلس البلدي.

Canterbury-Bankstown Mayor Khal Asfour

Canterbury-Bankstown Mayor Khal Asfour Source: SBS

النقاط الرئيسية
  • أعلن رئيس بلدية كانتربري بانكستاون والمرشح البارز عن حزب العمال في نيو ساوث ويلز لانتخابات مجلس الشيوخ في الولاية هذا العام انسحابه من السباق الانتخابي
  • يأتي ذلك وسط مزاعم بأنه أساء استخدام أموال المجلس البلدي
  • قال متحدث إن عصفور تعرض لحملة تشهير شرسة وتسريبات طالت سمعته
أعلن اليوم الجمعة رئيس بلدية كانتربري بانكستاون كال عصفور انسحابه من السباق الانتخابي في نيو ساوث ويلز.

وقال متحدث إن عصفور تعرض لحملة تشهير شرسة وتسريبات طالت سمعته.

وأضاف أن "العناوين الأخيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير".
اقرأ أيضاً

11 ملياردير جديد انضموا إلى قائمة الأثرياء في أستراليا منذ جائحة كورونا

"ينفي رئيس البلدية بشدة ارتكاب أي مخالفات والتزم في جميع الأوقات بالسياسة التي وضعها المجلس، وهي سياسة تتم مراجعتها من قبل مكتب الحكومة المحلية".

يأتي ذلك بعد أن استخدمت النائبة العمالية السابقة تانيا ميهايلوك الامتياز البرلماني العام الماضي للزعم بأن عصفور مرتبط بالمسؤول السابق في حزب العمال إيدي عبيد الذي أدين بتهم فساد.
اقرأ أيضاً

العريش: بلدة أسترالية عمرها اكثر من مئة عام تعتز بروابطها التاريخية مع مصر

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.




يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.


شارك
نشر في: 20/01/2023 1:28pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

الأكثر متابعة

عاجل: طائرة تابعة لشركة كوانتاس تهبط بسلام في مطار سيدني بعد إصدارها نداء استغاثة

09:44

مكالمة مروعة تسببت بإنزال راكبة مصرية من طائرة سعودية بعد الاقلاع

11:29

ما هي الأسباب التي دفعت بالمهاجر الأسترالي العراقي للقيام بالهجرة المعاكسة إلى وطنه الأم بعد 12 سنة؟

09:57

السفير الأوكراني يرحب والسفير الروسي ينتقد حظر العلم الروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

بدء التحقيق في الأسباب التي دفعت طائرة كوانتاس لإطلاق نداء استغاثة

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

07:47

'تسجل أستراليا ثاني أكبر عدد هجمات لأسماك القرش في العالم': كيف نحفاظ على سلامتنا من مخاطر الشواطئ الأسترالية

09:40

من مركز للاعتقال إلى شواطئ سيدني وحدائقها: معتقل يتذوق طعم الحرية بالأيس كريم