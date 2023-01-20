انسحاب مفاجئ لرئيس بلدية كانتربري بانكستاون كال عصفور من السباق الانتخابي في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية أعلن رئيس بلدية كانتربري بانكستاون والمرشح البارز عن حزب العمال في نيو ساوث ويلز لانتخابات مجلس الشيوخ في الولاية هذا العام انسحابه من السباق الانتخابي

يأتي ذلك وسط مزاعم بأنه أساء استخدام أموال المجلس البلدي

قال متحدث إن عصفور تعرض لحملة تشهير شرسة وتسريبات طالت سمعته

أعلن اليوم الجمعة رئيس بلدية كانتربري بانكستاون كال عصفور انسحابه من السباق الانتخابي في نيو ساوث ويلز.





وقال متحدث إن عصفور تعرض لحملة تشهير شرسة وتسريبات طالت سمعته.





وأضاف أن "العناوين الأخيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير".



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"ينفي رئيس البلدية بشدة ارتكاب أي مخالفات والتزم في جميع الأوقات بالسياسة التي وضعها المجلس، وهي سياسة تتم مراجعتها من قبل مكتب الحكومة المحلية".





يأتي ذلك بعد أن استخدمت النائبة العمالية السابقة تانيا ميهايلوك الامتياز البرلماني العام الماضي للزعم بأن عصفور مرتبط بالمسؤول السابق في حزب العمال إيدي عبيد الذي أدين بتهم فساد.



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