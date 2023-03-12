الحزب الليبرالي يعد بتقديم 400 دولار سنوياً للأطفال في نيو ساوث ويلز "للبدء في تأمين مستقبلهم"

أطلق ليبراليون نيو ساوث ويلز حملتهم الرسمية لإعادة انتخابهم مع وعد بمساعدة الشباب على إنشاء صناديق ادخار تصل إلى 49000 دولار. فكيف يعمل؟

A man speaks at a podium with children sitting behind him.

NSW Premier Dominic Perrottet said if the NSW Liberal Party wins the next state election, every child currently aged 10 and under in 2023 in NSW, and every newborn thereafter, will receive a fund with a starting investment of $400. Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية:
  • وعد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز بمبلغ 400 دولار سنوياً لصندوق مستقبلي للأطفال إذا فاز الليبراليون في انتخابات الولاية التالية
  • سيتمكن الآباء ومقدمو الرعاية من ادخار مبالغ إضافية، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات تصل إلى 49000 دولار
  • لن يتمكن الطفل من سحب الأموال إلا عندما يبلغ 18 عاماً، ولغرضين فقط: السكن والتعليم
استغل رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه إطلاق حملة الحزب الليبرالي لتقديم وعد باستثمار كبير في مستقبل الشباب.

وسيقوم التحالف إذا فاز في الانتخابات المقبلة، بإنشاء صناديق ادخار لجميع الشباب للإنفاق على الإسكان والتعليم عندما يبلغون 18 عاماً.

ووصفه السيد بيروتيه بأنه الاستثمار المالي الأكثر أهمية في تاريخ نيو ساوث ويلز وقال إنه سيكلف الحكومة حوالي 850 مليون دولار.
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كيف يعمل صندوق مستقبل الشباب؟

إذا فاز التحالف في انتخابات الولاية التالية، فإن كل طفل يبلغ من العمر 10 أعوام أو أقل في عام 2023 في نيو ساوث ويلز، وكل مولود جديد بعد ذلك، سيحصل على تمويل يبدأ من 400 دولار.

ويمكن للوالدين ومقدمي الرعاية إجراء مدفوعات إضافية تصل إلى 1000 دولار في الحسابات التي ستطابقها الحكومة مع مبلغ يصل إلى 400 دولار في السنة، مما يؤدي إلى توفير ما بين 28000 دولار و 49000 دولار، اعتماداً على كيفية إضافة مدخرات إضافية.

وقال رئيس الوزراء إنه بمجرد أن يبلغ الطفل الثامنة عشرة من عمره سيتمكن من السحب من أمواله سواء للتعليم أو السكن، حتى يتمكن من "البدء في تأمين مستقبله المالي".
بالنسبة للعائلات التي تتلقى إعانة ضريبة الأسرة أ ، ستساهم الحكومة تلقائيًا بمبلغ 200 دولار سنويًا للصندوق دون أن يضطر الآباء إلى المساهمة.

وإذا أراد الوالدان ضخ المزيد من الأموال بعد أن يبلغ الطفل 18 عاماً، فلن تضع الحكومة أي أموال بعد ذلك.

ولن يتمكن الطفل من سحب الأموال إلا عندما يبلغ 18 عاماً، ولغرضين فقط: السكن، على سبيل المثال، لشراء منزل أو التعليم مثل الكتب المدرسية أو المواد التعليمية.

وزعم أنه المستضعف في الاستطلاع ، قال بيروتيت إن الإدارة المالية والاقتصادية المسؤولة لحزبه هي التي من شأنها "إبقاء نيو ساوث ويلز تمضي قدماً".

"أعلم أن كل والد واحد هنا اليوم وعبر الولاية يشترك في شيء واحد وهو أنه منذ اللحظة التي يولد فيها أطفالنا نشعر بالقلق عليهم وسنفعل أي شيء لضمان حصولهم على فرصة أفضل مما لدينا ،".

بماذا وعد ليبراليون نيو ساوث ويلز أيضاً؟

كما أعلن السيد بيروتيه عن استثمار إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار في المدارس العامة، وإنشاء خط أنابيب بقيمة 19 مليار دولار للمدارس الجديدة والمحدثة.

كما وعد سابقاً ببناء 500 دار حضانة جديدة في نيو ساوث ويلز إذا فاز في الانتخابات.
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ماذا عن حزب العمال؟

أعلن حزب العمال يوم الأحد عن خطة لتخفيف تكلفة ارتفاع فواتير الكهرباء للشركات الصغيرة والعائلات والأسر في نيو ساوث ويلز بموجب صندوق إغاثة الطاقة المقترح بقيمة 485 مليون دولار.

وبموجب هذه الخطة، ستحصل الشركات الصغيرة المؤهلة في نيو ساوث ويلز على 315 دولاراً من فاتورة الطاقة الخاصة بها، وعندما يقابلها تمويل من مخطط الخصم لحكومة الكومنولث، ستحصل حوالي 320 ألف شركة صغيرة على 630 دولاراً من فواتيرها.

وسيعني الصندوق أيضاً أن الأسر في نيو ساوث ويلز التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة ستتلقى 250 دولاراً من فاتورة الطاقة الخاصة بها، و250 دولاراً من صندوق الكومنولث لإغاثة فاتورة الطاقة، ما يعني أنه ستحصل حوالي 1.6 مليون أسرة مؤهلة على 500 دولار.

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نشر في: 12/03/2023 3:21pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP, SBS
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