انتخابات نيو ساوث ويلز: مناظرة بين بيروتيه ومينز حول قضايا غلاء المعيشة والتعليم والطرق

واجه رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه زعيم المعارضة كريس مينز في أول مناظرة متلفزة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات الولاية.





ومن المقرر ان يتوجه الناخبون في ولاية نيو ساوث ويلز الى صناديق الاقتراع في 25 من الشهر الجاري حيث يسعى الائتلاف وعلى رأسه بيروتيه الى فترة رابعة في حكم الولاية.





وفي المناظرة التي بثتها القناة السابعة امس وادارتها المراسلة السياسية للقناة في الولاية Amelia Brace ، تصادم الزعيمان حول السياسات المتعلقة بالتعليم ، ورسوم الطرق اي toll ، والإدارة المالية.





وفيما تعهد مينز إن حزبه سيستثمر في الصحة والتعليم دون خصخصة الأصول العامة، قال بيروتيه إن حكومته في وضع أفضل لإدارة ميزانية الولاية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة ، مع خلق المزيد من فرص العمل.





واختلف الاثنان في رؤيتهما للحل بشأن ارتفاع رسوم الطرق في الولاية



General view of traffic on the Warringah freeway in Sydney Source: AAP كما برز التعليم كقضية مهمة في الانتخابات المقبلة.





واعترف بيروتيه بأنه يتعين على حكومته أن "تعمل بشكل أفضل" مع خروج الطلاب من الصعوبات التي يمثلها COVID.





وقال ان حكومته استثمرت مبالغ قياسية في النظام التعليمي في نيو ساوث ويلز ، ولكن يبقى من الممكن فعل الأشياء بشكل مختلف.





اما مينز فقد ركز على ترك المعلمين للمهنة قائلا انها مشكلة كبيرة ، وستعمل حكومة حزب العمال على تجنب ذلك. "





وقال مينز انه تدعو الحاجة إلى تشجيع الشباب ، على وجه الخصوص ، لتولي هذه المهنة.



NSW Shadow Minister for Industrial Relations Sophie Cotsis (left), and NSW Labor Leader Chris Minns speak to the media during a press conference in Sydney, Friday, October 14, 2022. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE



وتحول النقاش بعد ذلك الى قضية التمثيل النسائي في الائتلاف والعمال.





وقد اقر بيروتيه أن حزبه يمكن أن "يعمل بشكل أفضل" عندما يتعلق الأمر بزيادة التمثيل النسائي في الحكومة.





وعندما سُئل عدة مرات من قبل الاعلامية بريس، لم يتمكن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز من الإجابة على النسبة المئوية للمرشحات من حزب الاحرار؛ ومع ذلك ، فقد كان يعتقد أن عدد المرشحات في هذه الانتخابات أكبر مما كان عليه في عام 2019.





وقال: "لقد أغلقت (الترشيحات) منتصف نهار اليوم ، لذا لا أعرف".





واضاف بيروتيه إن لديه وزيرات في "مناصب مهمة" مثل وزيرة الصحة الإقليمية بروني تيلور ووزيرة التعليم سارة ميتشل ووزيرة الطرق ناتالي وارد.





وقال: "هؤلاء وزيرات لهن سجل حافل في الأداء المهني في الحقائب الوزارية".





بالمقارنة ، فإن 46 في المائة من مرشحي حزب العمال هن من النساء ، وتشكل النساء أيضا 46 في المائة من حكومة الظل لحزب العمال.





وهنا قال مينز إنه "ينبغي توقع ذلك فقط عبر الطيف السياسي".





و عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ذلك سيؤثر سلبًا على فرص الحكومة في يوم الاقتراع ، رفض مينز التعليق. وقال: "لا أريد أن أقدم أي توقعات حول كيفية تصويت الناس في 25 اذار مارس".





وفيما أكد بيروتيه أن حكومته المعاد انتخابها لن تقلل من حجم الحقائب الوزارية ، قدم مينز وعدًا بتجميد رواتب السياسيين للعامين المقبلين.



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