برلمان نيو ساوث ويلز يقر قاون اصلاح رسوم "ستامب ديوتي" لمشتري العقارات ولأراضي

النقاط الرئيسية برلمان نيو ساوث يولز يقر قانون اصلاح رسوم "ستامب ديوتي"

يحق لمشتري المنزل الاول الآن الاختيار ما بين رسوم "ستامي ديوتي" أو دفع ضريبة الاراضي السنوية

القانون ينطبق على العقارات التي لا تزيد اسعارها عن 1.5 مليون دولار و800 ألف دولار للاراضي السكنية

سيكون لدى مشتري المنزل الأول في نيو ساوث ويلز، واعتباراً من يوم السبت، امكانية الاختيار بين دفع رسوم الدمغة "ستامب ديوتي" مقدماً لمرة واحدة أو دفع ضريبة الأراضي بواقع دفعات سنوية بعد إقرار البرلمان لإصلاح الملكية الذي أصدره رئيس الحكومة.





وتعني القوانين الجديدة أنه بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع هذه، يمكن لمشتري المنزل الأول اختيار دفع رسوم دمغة مقدمًا أو ضريبة أراض سنوية أصغر تبلغ 400 دولار بالإضافة إلى 0.3 من قيمة أرض العقار. وينطبق هذا القانون على العقارات التي تصل قيمتها إلى 1.5 مليون دولار كحد أقصى أو الأراضي غير المبنية التي تصل قيمتها ألى 800 ألف دولار كحد اقصى.



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ومع ذلك، فإن البرنامج، المسمى `` First Buyer Choice '' ، لن يدخل حيز التنفيذ حتى 16 كانون الثاني يناير، لذا فإن أولئك الذين يشترون قبل ذلك سوف يستردون رسوم الدمغة الخاصة بهم إذا كانوا يريدون اختيار ضريبة الأرض.





وبشكل تقريبي، فيمكن للمشترى دفع حوالي 67 ألف دولار لمرة واحدة عند شراء عقار بقيمة 1.5 مليون دولار أو دفع ضريبة اراضي تبلغ 2500 دولار سنويا.



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