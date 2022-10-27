جدل حول خطة المليون منزل في الميزانية: خدعة أم فرصة العمر للأستراليين؟

النقاط الرئيسية
- الهيئة الأسترالية للأسر ذات الدخل المنخفض ترحب بخطة حزب العمال البالغة قيمتها 350 مليون دولار لدعم قطاع السكن الميسور التكلفة
- حزب الخضر في المقابل وصف الخطوة بأنها "خدعة"
- تهدف خطة الحكومة الأشمل لبناء مليون منزل "في مواقع مناسبة" على مدى السنوات الخمس المقبلة
رغم الموقف المرحب لبعض المؤسسات بخطة الحكومة في الميزانية الأولى للعمال، إلا أن حزب الخضر كان له موقف مخالف حيث وصف الخطوة بأنها "خدعة".
وبموجب البرنامج الجديد، ستنفق حكومة ألبانيزي تلك الأموال على الإسكان الميسور التكلفة، في إطار استثمار مشترك مع الصناديق الكبرى والمستثمرين المؤسسيين.
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ويعد ذلك جزءاً من خطة الحكومة الأشمل لبناء مليون منزل "في مواقع مناسبة" على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما ستستخدم الأموال الحكومية لدفع القطاع الخاص يغطي الفجوة بين إيجارات السوق والإيجارات المدعومة.
ووصفت إيما غرينهالغ، الرئيسة التنفيذية للمساكن الوطنية، الخطة بأنها "مشجعة" لكنها قالت إنه يجب بذل المزيد لدعم أولئك الذين يعانون من ارتفاع كلفة المعيشة.
وقالت "يجب على الحكومة ضمان تسليم مليون منزل ستساعد ذوي الدخل المنخفض والذين يعانون من صعوبات في السكن".
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