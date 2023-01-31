قداس في كاتدرائية سانت ماري للكاردينال جورج بيل والشرطة تسعى لوقف تظاهرة لمجتمع الميم يوم الجنازة

النقاط الرئيسية: رئيس الأساقفة السابق لملبورن وسيدني توفي في مستشفى بروما الشهر الماضي بسبب مضاعفات في القلب

قالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها تلقت طلبا للاحتجاج المخطط له يوم الخميس وقالت إنها حاولت دون جدوى التفاوض مع المنظمين

من المتوقع أن يحضر الآلاف من المشيعين القداس الذي سيتم بثه أيضًا مباشرة على قناة الكنيسة على YouTube

تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى اعتداء على الأطفال.





سيقام اليوم الأربعاء قداس في كاتدرائية سانت ماري بسيدني تزامناً مع وصول جثمان الكاردينال جورج بيل إلى سيدني حيث سيوارى جثمانه الثرى.





يأتي ذلك في الوقت الذي ستقدم فيه شرطة نيو ساوث ويلز طلبا إلى المحكمة في غضون الـ 24 ساعة القادمة لوقف تظاهرة مناهضة لمجتمع الميم المخطط للقيام بها في سيدني في يوم جنازة الكاردينال جورج بيل.





رئيس الأساقفة السابق لملبورن وسيدني توفي في مستشفى بروما الشهر الماضي بسبب مضاعفات في القلب بعد جراحة في الورك وأقام الفاتيكان جنازة تقليدية في كنيسة القديس بطرس للكاردينال الذي توفى عن عمر يناهز 81 عامًا.





سيقام قداس في كاتدرائية سانت ماري يوم الخميس، بقيادة رئيس أساقفة سيدني أنتوني فيشر، قبل دفن الكاردينال في قداس خاصة في سرداب سانت ماري.



تقدمت مجموعة Community Action for Rainbow Rights بطلب للتظاهر يوم الخميس بالقرب من الكنيسة «لإرسال رسالة قوية: نحن نرفض جورج بيل وكل ما دافع عنه».





وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها تلقت طلبا للاحتجاج المخطط له يوم الخميس وقالت إنها حاولت دون جدوى التفاوض مع المنظمين لإجراء تغييرات لمعالجة «مخاوف السلامة».





وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: «ومع ذلك، على الرغم من محاولات التفاوض مع المنظمين، لا يمكن التخفيف من مخاوف السلامة المرتبطة بتجمعهم المقترح بشكل كافٍ دون إدخال تعديلات على الاقتراح».





«على هذا النحو، سيتقدم المفوض بطلب إلى المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز لحظر التجمع.





«تعترف قوة شرطة نيو ساوث ويلز وتدعم حقوق الأفراد والجماعات في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ومع ذلك، فإن الأولوية الأولى دائمًا هي سلامة المجتمع الأوسع».





وقالت المجموعة على فيسبوك: «نحن بحاجة إلى أن يخرج الجميع ويحتجوا يوم الخميس».





وقالت: «لا يمكننا السماح للشرطة بالإفلات من العقاب بحرماننا من حقنا في الاحتجاج».



تم ربط الأشرطة بسياج كاتدرائية سانت ماري، لدعم الناجين من الاعتداء الجنسي من رجال الدين، قبل قداس الكاردينال جورج بيل البابوي في سيدني. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE ومن المتوقع أن يحضر الآلاف من المشيعين القداس الذي سيتم بثه أيضًا مباشرة على قناة الكنيسة على YouTube ليشاهده المشيعون في الخارج.





كما تم التخطيط لحفل استقبال للكاردينال بيل صباح الأربعاء، مع قداسين يعقبهم قداس ليلي حيث تتم دعوة المشيعين غير القادرين على حضور الجنازة لتقديم احترامهم.



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قبل الجنازة سافر بول أوشيتل الذي تعرض للاعتداء في طفولته من بالارات إلى سيدني للمشاركة في «حدث صامت» باستخدام شرائط مربوطة بالسور في كاتدرائية سانت ماري لتكريم ضحايا الاعتداء الذين ماتوا.





تم طلب التعليق من رئيس الأساقفة الكاثوليكي في سيدني وكاتدرائية سانت ماري.





كان الكاردينال بيل وزير المالية الأول في الفاتيكان قبل مغادرته روما في عام 2017 لمحاكمته في ملبورن بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.





وفي العام التالي، أُدين بالتحرش باثنين من فتيان الكورال المراهقين في خزانة كاتدرائية القديس باتريك في ملبورن عندما كان رئيس الأساقفة في عام 1996.





أصر الكاردينال على براءته وفي عام 2020 تمت إلغاء تبرأته من قبل المحكمة العليا.









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