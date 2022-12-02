حادث مأساوي في سيدني: سيارة مسروقة تودي بحياة سائق دراجة نارية

النقاط الرئيسية: سائق السيارة المسروقة تجاهل أمر التوقف من قبل دورية الشرطة.

عملت الشرطة على تقديم الإسعافات الأولية لقائد الدراجة النارية لكنه فارق الحياة.

أعلنت الشرطة فتح تحقيق مستقل جراء هذا الحادث الخطير

قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان لها: "يُزعم أن سائق سيارة مسروقة قد تجاهل أمر التوقف من قبل دورية الشرطة عند رصده يوم أمس الخميس حوالي الساعة 10 مساءً شمالي سيدني".





وأضافت الشرطة: "أثناء مطاردة السيارة المرصودة، توجه السائق نحو منطقة Fennell Bay، حيث اصطدمت السيارة بسائق الدراجة النارية حين كان يعبر أحد التقاطعات".





وعملت الشرطة على تقديم الإسعافات الأولية لقائد الدراجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.



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في هذه الأثناء، اخترقت السيارة المسروقة سور أحد المنازل وعلقت بين السور والمنزل بعد اصطدامها بالدراجة النارية.





وقد تم القبض على السائق الذي تسبب بهذا الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لإخضاعه للفحوص.





وأعلنت الشرطة فتح تحقيق مستقل جراء هذا الحادث الخطير.



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