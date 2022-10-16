الحكومة تعلن عن تقديم مليارات الدولارات لبناء طرق وسكك حديدية جديدة حول أستراليا

النقاط الرئيسية فيكتوريا هي الرابح الأكبر حيث حصلت على 2.2 مليار دولار

نيو ساوث ويلز تلقت تمويلًا بقيمة مليار دولار فقط

سيشهد طريق بريسبان وتسمانيا ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار لكل منهما لتحديث ممرات الطرق

تعهدت حكومة حزب العمال الفيدرالية بتقديم 9.6 مليار دولار في ميزانية أكتوبر لبناء مشاريع طرق وسكك حديدية في جميع أنحاء البلاد.





وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي يوم الأحد "لا يتعلق الأمر بتسريع الرحلات فحسب، ولكن أيضا بالتأكد من أن الناس يمكنهم العودة إلى منازلهم وعائلاتهم بأمان".





"الاستثمار السليم والمخطط للبنية التحتية في أستراليا يخلق الوظائف ويبني الفرص ويطلق العنان للنمو الاقتصادي والإنتاجية لمدننا ومناطقنا."





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ولكن في حين أن فيكتوريا هي الرابح الأكبر، حيث حصلت على 2.2 مليار دولار للمساعدة في تمويل حلقة سكك حديد الضواحي في الولاية، تلقت نيو ساوث ويلز تمويلًا بقيمة مليار دولار فقط بما في ذلك 300 مليون دولار لطرق غرب سيدني و500 مليون دولار أخرى لهيئة السكك الحديدية عالية السرعة.





قال وزير البنية التحتية في نيو ساوث ويلز روب ستوكس: "تقوم حكومة نيو ساوث ويلز بالعبء الثقيل عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية في أستراليا، وتنفق أكثر من جميع الولايات والأقاليم الأخرى وأكثر بكثير من الحكومة الفيدرالية".





"حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز لديها سجل مروع في البنية التحتية. مؤتمر العمال في نهاية هذا الأسبوع وصمت كريس مينز بشأن هذه القضية يصم الآذان. إذا كان عادلًا، لكان قاتل الحكومة الفيدرالية من أجل نصيبنا."





وقال ستوكس إن نيو ساوث ويلز تلقت 122 دولارًا لكل مواطن، مقارنة بـ10729 دولارًا لكل مواطن في مقاطعة أراضي الشمال.





اعترفت وزيرة البنية التحتية الفيدرالية كاثرين كينج أن التناقض بين نيو ساوث ويلز والولايات الأخرى كان بسبب علاقة مثيرة للجدل مع حكومة نيو ساوث ويلز الائتلافية.





واحد على الأقل من هذه المشاريع المحتملة هو رفع سد واراجامبا، والذي سيكلف 1.6 مليار دولار.





وقالت كينج إنه سيتم مناقشة ذلك قبل ميزانية العام المقبل.





ستحصل الطرق السريعة للشحن في قلب جنوب أستراليا على حزمة ترقية وصيانة بقيمة 1.5 مليار دولار.





سيشهد طريق بريسبان وتسمانيا ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار لكل منهما لتحديث ممرات الطرق، بينما ستحصل بيرث على 125 مليون دولار لتمويل شبكة حافلات كهربائية.





وهذا يعني أيضًا نهاية الأموال النقدية لما يسمى بـ "مشاريع الزومبي" التي كانت معلقة، ولكن لم تتحقق أبدًا في الميزانيات في ظل الحكومة الائتلافية السابقة، بما في ذلك الرابط بين الشرق والغرب في فيكتوريا ووصلة بيرث للشحن.





سيتلقى الإقليم الشمالي دعمًا بقيمة 2.5 مليار دولار، بما في ذلك 332 مليون دولار لحزمة الطرق الاستراتيجية في الإقليم الشمالي.





جاء التعهد البالغ 9.6 مليار دولار بعد أن وعد ألبانيزي بكشف النقاب عنه يوم السبت بإضافة ستة أسابيع أخرى إلى حزمة إجازة الأمومة التي تمولها الحكومة بحلول عام 2026.





وهذا يعني أن الأستراليين يمكنهم الحصول على ستة أشهر من إجازة الأمومة، والتي يأمل رئيس الوزراء أن تلهم القطاع الخاص لوضع الحد الجديد "كخط أساس".



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