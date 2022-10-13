"قد لا نستطيع تلبية حجم الطلب": قطاع الرعاية التلطيفية الصحية في ولاية فكتوريا على حافة الهاوية

النقاط الرئيسية • أكثر من 10 الآلاف من سكان فيكتوريا الذين يعانون من أمراض حرجة وأسرهم من تلقي دعم الرعاية الملطفة

• التقرير الجديد الصادر عن هيئة العلاج التلطيفي في فيكتوريا يتوقع أن نقص التمويل سيدفع الخدمات إلى حافة الهاوية

لن يتمكن أكثر من 10000 من سكان فيكتوريا الذين يعانون من أمراض حرجة وأسرهم من تلقي دعم الرعاية الملطفة حيث وجد تقرير جديد صادر عن هيئة العلاج التلطيفي في فيكتوريا أن نقص التمويل سيدفع الخدمات إلى حافة الهاوية.





ووجد التقرير أن الخدمات تواجه نقصا في التمويل قدره 91 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2025 - مما يؤثر على أعداد الموظفين وقدرات الخدمة والرعاية الشاملة.





بالإضافة إلى أن 59 بالمئة من مقدمي الرعاية التلطيفية في فيكتوريا قالو بحسب التقرير إن خدمات رعايتهم على وشك الانهيار، و71 بالمئة منهم أقروا بأنهم لن يكونوا قادرين على تلبية الطلب على الخدمة في المستقبل على الأرجح.





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يأتي ذلك مع زيادة الطلب على القطاع مع توقع الحاجة إلى أكثر من نصف مليون نوبة رعاية إضافية في الولاية بحلول عام 2025 أي أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2020.





ومن المقدر أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى 502 موظف بدوام كامل خلال السنوات الثلاث القادمة لتلبية الحاجة.





وسيقوم زيادة التمويل لقطاع الرعاية التلطيفية بتوفير حوالي 32.5 مليون دولار سنويًا على أسرّة المستشفيات.





تقول فيوليت بلات، الرئيسة التنفيذية لهيئة الرعاية التلطيفية في فيكتوريا، "إن الطلب على خدمات الرعاية التلطيفية في فيكتوريا يتجاوز بكثير التمويل المتاح للاقتراب من تغطية هذه الزيادة في الطلب والتكلفة لتقديم الخدمات. يجب اعتبار ضمان استدامة هذا القطاع الأساسي أولوية خاصة للسكان الذين يتقدمون في السن".





الدكتور أحمد نجلاء هو طبيب للرعاية التلطيفية. أجرى تدريبًا على الرعاية التلطيفية في مركز بيتر ماكالوم للسرطان، ومركز بارون هيلث، وألفريد وميرسي للعناية الملطفة.





يعمل حاليًا كطبيب للرعاية التلطيفية في مركز Gippsland و Peter MacCallum للسرطان. تشمل مجالات اهتمامه الخاصة تطوير الخدمات حيث إنها طريقة لتوفير الوصول العادل وفي الوقت المناسب إلى الرعاية التلطيفية عالية الجودة في جميع أنحاء فيكتوريا.





يقول الدكتور نجلا ان هذا النوع من التخصصات الطبية مخصص للأفراد الذين يعانون من أمراض خطيره أو الصعبة التي تقل فيها نسبه الشفاء.





وتقدم لأي مرحله من مراحل العمر ما بين الأطفال وكبار السن وتقدم في أي مرحله من مراحل المرض عند تشخيصه أو في الحالات المتأخرة منه.





"تركز الرعاية التلطيفية على تحسين جوده الحياة من خلال مساعده المريض والافراد على التعامل مع أعراض المرض او تأثيرات الاعراض الجانبية للعلاج. تشمل الرعاية الطبية للمريض طاقما كاملا مختصا وليس طبيبا واحدا لمساعده المريض في التعامل مع المشاكل التي قد تكون نفسيه وجسديه وعاطفيه او اجتماعيه او روحانية".





وفي ظل التقرير الجديد يقول الدكتور نجلا انه أصبح هناك عجزا وتخوف من قدرات خدمات العلاج التلطيفي لتلبية تقديم الدعم اللازم بموجب الاحتياج والضغط المتزايد والمستمر على خدماته.





"من المهم جدا التركيز على زيادة الدعم المادي من حكومة الولاية والتركيز على توفير الاطقم الطبية العاملة في مجال الرعاية التلطيفية بدوام كامل".





للمزيد من التفاصيل يمكن الاستماع إلى اللقاء مع الدكتور أحمد نجلا في الرابط الصوتي المرفق في أعلى الصفحة.



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