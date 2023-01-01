الشرطة تلقي القبض على ابن وتتهمه بقتل أمه المسنة في سيدني

وجهت الشرطة التهم لرجل بقتل والدته المسنة بعد أن تم العثور على جثتها في منزل في غرب سيدني. وتم استدعاء شرطة نيو ساوث ويلز إلى المنزل الواقع في غرينديل ، بالقرب من ليفربول ، حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة بعد العثور على جثة امرأة يعتقد أنها في السبعينيات من عمرها بالداخل.





وعلى الاثر تحركت الشرطة وتمكنت من اعتقال ابنها في وقت مبكر من صباح السبت في محطة تعبئة وقود في منطقة بالينا ويست التي تبعد عن سيدني أكثر من سبع ساعات قيادة بالسيارة.



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وتم نقل الرجل البالغ من العمر 41 عامًا إلى مستشفى Lismore Base لتقييمه تحت حراسة الشرطة قبل نقله إلى وحدة الصحة العقلية لتقييم وضعه النفسي.



