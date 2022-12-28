امرأة تصارع الموت بعد تعرضها للحرق في باحة منزلها في ملبورن

النقاط الرئيسية حرق امرأة من ملبورن وإصابة شخصان آخران في حادث عنف جديد بالولاية

تم نقل المرأة إلى مستشفى مجاور بجروح خطيرة قد تهدد حياتها

تزعم شرطة فيكتوريا أن الحادث نتج عن نزاع بالفناء الأمامي لأحد المنازل ولا زالت التحقيقات جارية

تم نقل امرأة من ملبورن إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة بعد أن أصيبت بحروق شديدة في جنوب منطقة Werribee صباح اليوم.



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تم إبلاغ الشرطة بأن المرأة كانت في الفناء الأمامي لأحد المنازل في طريق Rivercoast عندما وقع الحادث حوالي الساعة 2 صباحًا.





يقوم المحققون بالتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث الذي يُعتقد أنه حدث بعد نزاع ما.





لا تزال ملابسات الحادث غير مفهومة، ولكنها أعادت للأذهان بقوة مشاكل العنف ضد المرأة والمتفشية في أستراليا في الفترة الأخيرة.



Police forensics at a scene where a woman in her 30s was burned in the front yard of a Rivercoast Road home in the suburb of Werribee South in Melbourne, Wednesday, December 28, 2022. A woman who police say was burned in the front yard of a home following a dispute is fighting for her life in a Melbourne hospital. (AAP Image/Con Chronis) NO ARCHIVING Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE يتبادر إلى الذهن على الفور، حادثة مماثلة، حينما لقت هانا كلارك من ولاية كوينزلاند مصرعها حرقا مع طفليها بعد أن قام زوجها برش الوقود داخل السيارة وأشعل النار فيها قبل أن يطعن نفسه بسكين ويموت في مكان مجاور للحادث.





ووفقا لما أدلت به شرطة فيكتوريا، فإن المرأة في الثلاثينيات من عمرها وتصارع من أجل البقاء على قيد الحياة بينما تتلقى العلاج بمستشفى ألفريد.





هذا وقد ذكرت الشرطة أن هناك رجل وامرأتان يقومان بمساعدة المحققين في تحقيقاتهم لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحادث.





فيما صرحت وكالة الإسعاف بفيكتوريا أن المرأة نُقلت إلى مستشفى ألفريد وهي في حالة حرجة مع إصابات كبيرة في الجزء العلوي من الجسم.



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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة عن اصابة شخصان آخران في الحادث.





ونُقل رجل في الأربعينيات من عمره إلى ذات المستشفى وحالته مستقرة مع إصابات في الجزء العلوي والسفلي من الجسم، كما تم نقل مراهق إلى مستشفى Sunshine في حالة مستقرة مع إصابات في الجزء العلوي والسفلي من الجسم.





وكان من المقرر أن يتوجه المحققون إلى مسرح الجريمة يوم الأربعاء.





وحثت شرطة الولاية أي شخص لديه معلومات حول الحادث على ضرورة الاتصال وإبلاغ الشرطة بأسرع وقت ممكن.



