حزمة بقيمة 905 ملايين دولار لحاملي تراخيص سيارات الأجرة في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية: وافق مجلس تاكسي نيو ساوث ويلز على حزمة بقيمة 905 ملايين دولار يوم الثلاثاء لحاملي تراخيص سيارات الأجرة

وبموجب الخطة سيكون التعويض 150 ألف دولار عن لوحات سيارات الأجرة في سيدني وما بين 40 ألف دولار و195 ألف دولار لحاملي اللوحات الإقليمية

تشريع رئيسي آخر على جدول الأعمال وهو سياسة رئيس الوزراء دومينيك بيروته التي تسمح لمشتري المنزل الأول بتجنب رسوم الدمغة

وافق مجلس تاكسي نيو ساوث ويلز على حزمة بقيمة 905 ملايين دولار يوم الثلاثاء والتي من شأنها أن تعوض السائقين عن لوحات سيارات الأجرة التي تم تخفيض قيمتها بشكل كبير في مواجهة المنافسة مع تطبيقات مشاركة الركوب الشهيرة مثل أوبر.





وقال مارتن روجرز، رئيس مجلس تاكسي نيو ساوث ويلز، إن قرار قبول الحزمة المقترحة كان يتعلق بشرط ربط المدفوعات بضريبة الأرباح الرأسمالية لتقليل الضرائب المستحقة، كما فعلت فيكتوريا لحزمة التعويضات.





"نطلب الآن من الوزير أن يقدم التشريع وننتهي منه بحلول موعد انتهاء البرلمان".



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وبموجب الخطة التي تم تجديدها والتي تم الإعلان عنها يوم الإثنين، سيكون التعويض 150 ألف دولار عن لوحات سيارات الأجرة في سيدني وما بين 40 ألف دولار و195 ألف دولار لحاملي اللوحات الإقليمية.





وبالنسبة للركاب، فهذا يعني أنهم سيدفعون 20 سنتاً إضافية لكل رحلة، وسيدفعون ضريبة بعد تاريخ الانتهاء الأصلي في تموز/يونيو 2029.





وبالإضافة لوجود رسوم ضريبة السلع والخدمات GST بنسبة 10 في المئة، ستكون التكلفة الحقيقية للضريبة 1.32 دولاراً لكل رحلة.





وستتم مناقشته في البرلمان في الأسابيع الثلاثة الأخيرة للجلسة قبل انتخابات اذار/مارس.





وهناك تشريع رئيسي آخر على جدول الأعمال وهو سياسة رئيس الوزراء دومينيك بيروته التي تسمح لمشتري المنزل الأول بتجنب رسوم الدمغة واختيار دفع ضريبة أرض مستمرة على العقارات تصل إلى 1.5 مليون دولار.





وأوصى تحقيق مجلس الشيوخ الذي أوقف النقاش حول مشروع القانون منذ ذلك الحين بالمضي قدما في المناقشة.





وقال زعيم المعارضة كريس مينز للصحفيين يوم الاثنين:





"لقد كان قلقنا دائماً هو أن هذا سيكون حصان طروادة لتوسيع الضرائب على الأراضي، وهو الهدف المعلن لرئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروته منذ سنوات".





يقول بيروتيته إن الاقتراح اختياري.





NSW Premier Dominic Perrottet pictured during a press conference at NSW Health Headquarters in St Leonards, Sydney, Monday, January 24, 2022. Source: AAP وقال يوم الاثنين "حزب العمال يحتاجون إلى الابتعاد عن الطريق والسماح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن ما يناسبهم".





قال بيروته إن الحكومة تعمل مع نواب البرلمان اللازمين لتمرير مشروع القانون.





وبالنسبة للعديد من كبار الوزراء الحكوميين، ستكون الأسابيع القليلة الأخيرة في البرلمان.





ويحمل براد هازارد الرقم القياسي في المنصب، حيث سيتقاعد في أذار/مارس بعد أكثر من ثلاثة عقود، في حين كان فيكتور دومينيلو وروب ستوكس وديفيد إليوت وجيف لي من بين الوزراء والنواب المغادرين الآخرين.





ويتوجه ناخبو نيو ساوث ويلز إلى صناديق الاقتراع في 25 أذار/مارس ليقرروا ما إذا كان الائتلاف، الذي ينتمي حالياً لحكومة الأقلية، سيحصل على فترة رابعة بعد 12 عاماً في السلطة.





وسيكون هذا أول اختبار انتخابي لقيادة السيد بيروته، الذي أصبح رئيساً للوزراء في أعقاب استقالة غلاديس بريجيكليان في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بسبب تحقيق أجرته اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لم تعرف نتائجه بعد.





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