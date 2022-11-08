دعوة لإعادة العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية في استراليا بعد قرابة 50 عاما من الغائها

النقاط الرئيسية قال ابوت ان الوقت قد حان "لإجراء محادثة" جادة حول مستقبل أستراليا في عالم يتزايد فيه الطابع العسكري.

اقترح ابوت ان تبدأ الخدمة بعد ترك المدرسة وتستمر من ستة إلى 12 شهرا على الأقل.

المقترحات تشمل الانضمام للجيش، التطوع للعمل في مجتمعات السكان الأصليين أو العمل في دور رعاية المسنين.

اقترح رئيس الوزراء السابق توني أبوت إعادة العمل بالخدمة الوطنية الالزامية في استراليا والتي تم الغائها رسميا في البلاد عام 1973. وقال ابوت ان الوقت قد حان "لإجراء محادثة" جادة حول مستقبل أستراليا في عالم يتزايد فيه الطابع العسكري.





وجاءت تصريحات ابوت ضمن سلسلة من اللقاءات الاذاعية بعنوان Heartland يعدها معهد الشؤون العامة the Institute of Public Affairs’





واوضح أبوت إن الخدمة الوطنية يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة ولكن يجب أن تمتد "لفترة طويلة" ، تبدأ بعد ترك المدرسة وتستمر من ستة إلى 12 شهرا على الأقل. وقال ابوت ان مقترحه متعدد الجوانب وان "ارتداء الزي الرسمي والتحول إلى جندي مشاة مدرب " هو مجرد مثال واحد.





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ومن الأفكار الأخرى التي أشار إليها ابوت هي أنه يمكن للمراهقين " التطوع للعمل في مجتمعات السكان الأصليين أو الانضمام لقوات السلام الأسترالية في جنوب المحيط الهادئ ، أو العمل في دور رعاية المسنين.





وقال رئيس الوزراء السابق أن الخدمة الالزامية ستساعد في توحيد الأستراليين ،مضيفا انه يتعين علينا كأستراليين التحدث أكثر عما يمكن أن نقدمه لبلدنا وليس فقط ما تقدمه لنا كمواطنين".



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ويقول العميد المتقاعد في الجيش المصري غبريال غبريال ان نجاح هذا المقترح "يعتمد على ظروف كل دولة واحتياجاتها الاجتماعية والامنية" وأضاف غبريال انه شاهد المجندين عند بداية خدمتهم ونهايتها "ولاحظ التغيير الايجابي الكبير عليهم من حيث تحمل المسؤولية والشعور بالانتماء للوطن.





جدير بالذكر ان هناك حوالي 85 دولة في العالم لديها شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإجبارية مثل تركيا وقبرص وإسرائيل وسوريا والبرازيل والكوريتين.





وفي أستراليا ، كانت آخر دفعة شاركت في الخدمة العسكرية الإجبارية في عام 1972 ، وتم إرسال البعض منهم ضمن القوات العسكرية الاسترالية التي قاتلت في إندونيسيا وفيتنام ، خلال حرب فيتنام.





ومن ثم تم إنهاء برنامج الخدمة الوطنية الالزامية رسميًا من قبل حكومة رئيس الوزراء العمالي Geoff Whitlam في عام 1973.



تجربة ضابط استرالي سابق "الجيش يضم الجميع ولا يقتصر على ثقافة البيض" Source: AAP



ولنجاح اعادة تطبيق الخدمة الالزامية في استراليا يقول العميد المتقاعد في الجيش المصري غابريال غابريال انه لابد من ازالة السلبيات المتعلقة بمعاملة المجندين وزيادة المحفزات واعدة تثقيف وتوعية المجتمع حول الموضوع





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