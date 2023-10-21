مراهق في سن الـ 18 زعيماً لعصابات مخدرات في سيدني

اعتقال مراهق يبلغ 18 عامًا في سيدني بتهمة قيادة عصابة إجرامية مسؤولة عن تهريب أكثر من 100 مليون دولار من الكوكايين من حاويات الشحن الدولية.

Australian Federal Police

The AFP is cracking down on Italian organised crime to prevent the spread of illicit drugs, one year after the launch of Operation Ironside. Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • اعتقال مراهق يبلغ 18 عامًا في سيدني بتهمة قيادة عصابة إجرامية مسؤولة عن تهريب أكثر من 100 مليون دولار من الكوكايين
  • تمت مصادرة كمية هائلة من الكوكايين حتى الآن، حيث تم العثور على 201 كيلوجرام منها في ثلاث حاويات
  • عثرت الشرطة أثناء تفتيش الممتلكات التي تم مداهمتها، على مبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 37 ألف دولار، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الميثامفيتامين والكوكايين
أعلنت الشرطة في مدينة سيدني أنها تمكنت من القبض على مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا، والذي ادعت أنه كان زعيمًا لعصابة إجرامية مسؤولة عن تهريب كمية هائلة من الكوكايين، تُقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، من حاويات الشحن الدولية.

وتم اعتقال الشاب في منطقة وودبارك غرب المدينة يوم الخميس، وقد وُجهت له 12 تهمة، من بينها إدارة جماعة إجرامية، وتوريد كميات كبيرة من المخدرات المحظورة.
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من المتوقع أن يمثل الشاب أمام محكمة الأطفال يوم الجمعة.

ويأتي اعتقال الشاب ضمن تحقيق مكثف قامت به الشرطة بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوات الحدود الأسترالية.

واتهمت العصابة المذكورة بتنفيذ عملية تهريب محكمة، حيث قام أفرادها بتحديد مواقع حاويات الشحن الواردة، ثم زرعوا الكوكايين في نقاط البيع بهدف استعادتها نيابة عن مشتريها.

وبحسب مصادر الشرطة، تمت مصادرة كمية هائلة من الكوكايين حتى الآن، حيث تم العثور على 201 كيلوجرام منها في ثلاث حاويات، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 105 مليون دولار.

وتم أيضًا القبض على رجلين آخرين يبلغان من العمر 18 عامًا في مناطق ميريلاندز وبوندي، ورجل آخر يبلغ من العمر 28 عامًا في بلومبتون، بالإضافة إلى رجل آخر يبلغ من العمر 25 عامًا في سيفن هيلز خلال مداهمات تمت في نفس اليوم.
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وعثرت الشرطة أثناء تفتيش الممتلكات التي تم مداهمتها، على مبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 37 ألف دولار، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الميثامفيتامين والكوكايين.

كما تم العثور على أسلحة نارية وذخيرة، بالإضافة إلى إلكترونيات ومجوهرات فاخرة وساعات.

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نشر في: 21/10/2023 12:08pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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