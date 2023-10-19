"أكثر من نصف البالغين في نيو ساوث ويلز يقامرون": من هو أكثر عرضة للوقوع في شباك المقامرة؟

Mwanamke atumia mashine inayojulikana kama pokies kucheza kamare

Mwanamke atumia mashine inayojulikana kama pokies kucheza kamare. Source: AAP

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تشكّل المقامرة أزمة وطنية في استراليا وتتكثف الجهود لمكافحة هذه الآفة في الاسبوع المخصص للتوعية حول مخاطر المقامرة والذي انطلق في 16 تشرين الأول/اكتوبر ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري ما يمثّل مبادرة سنويّة لزيادة الوعي بأضرار المقامرة في مجتمع نيو ساوث ويلز.

 
Many people are turning to unregulated online gambling during coronavirus.
Source: AP
يقامر أكثر من نصف البالغين في نيو ساوث ويلز بحسب تقرير بحثي واحصائيات منظمة
GambleAware
و NSW Gambling Survey للعام 2019 بتكليف من NSW Responsible Gaming Fund فيما يلحق كل مقامر الضرر لا اراديًا بستة اشخاص آخرين ما يشكّل تحديًا حقيقيًا على الصعيد الوطني. 

من هو أكثر عرضة للوقوع في شباك المقامرة؟ وماذا يكلف الإدمان من خسائر على الأصعدة العلائقية كما المادية؟


الإجابة مع المستشارة المالية في منظمة  GambleAware  جيمي بربر  في الملّف الصوتيّ أعلاه.
 

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