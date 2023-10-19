"أكثر من نصف البالغين في نيو ساوث ويلز يقامرون": من هو أكثر عرضة للوقوع في شباك المقامرة؟





Source: AP يقامر أكثر من نصف البالغين في نيو ساوث ويلز بحسب تقرير بحثي واحصائيات منظمة GambleAware و NSW Gambling Survey للعام 2019 بتكليف من NSW Responsible Gaming Fund فيما يلحق كل مقامر الضرر لا اراديًا بستة اشخاص آخرين ما يشكّل تحديًا حقيقيًا على الصعيد الوطني.





من هو أكثر عرضة للوقوع في شباك المقامرة؟ وماذا يكلف الإدمان من خسائر على الأصعدة العلائقية كما المادية؟







الإجابة مع المستشارة المالية في منظمة GambleAware جيمي بربر في الملّف الصوتيّ أعلاه.









هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.







اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.







