على الرغم من انخفاض معدل الجريمة في أستراليا: تتضاعف أعداد السكان الأصليين خلف القضبان

النقاط الرئيسية أن أعداد السجناء الأستراليين من السكان الأصليين أعلى من أعداد السجناء الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة.

أن إجراءات الشرطة والأحكام وقوانين الكفالة الأكثر صرامة هي الدوافع الرئيسية وراء تزايد عدد السجناء في أستراليا.

أطفال السكان الأصليين يُسجنون بمعدل 20 ضعفاً من الأطفال الأستراليين الآخرين.

تضاعف عدد السجناء في أستراليا في العقود الثلاثة الماضية، وبلغ أكثر من الضعف بين السكان الأصليين، حيث سُجن أطفال من السكان الأصليين بمعدل 20 ضعفاً عن الأطفال الآخرين. وتأتي هذه الأرقام على الرغم من انخفاض معدل الجريمة في البلاد في نفس الفترة.





في خطاب رئيسي أمام المؤتمر السنوي للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة يوم الاثنين، سيعزو النائب الفيدرالي أندرو لي الارتفاع إلى قوانين الكفالة الأكثر صرامة والأحكام الأطول. واعتباراً من هذا العام، بلغ معدل الإحتجاز202 سجيناً لكل 100000 بالغ مقارنة بـ 96 فقط لكل 100000 في عام 1985.



Advertisement

والجدير بالذكر أن هذه الأعداد تتضاعف على الرغم من انخفاض جرائم مثل القتل وسرقة السيارات والسطو.





سيقول الدكتور لي في الخطاب: "كانت القضية بدلاً من ذلك تتعلق بكيفية اختيارنا للتعامل مع التحديات الاجتماعية المعقدة، لكن يبدو أن إجراءات الشرطة والأحكام وقوانين الكفالة الأكثر صرامة هي الدوافع الرئيسية وراء تزايد عدد السجناء في أستراليا."



ارتفع معدل السجناء من السكان الأصليين من واحد في المئة في عام 1990 إلى 2.3 في المئة في عام 2022. وهذا الرقم أعلى في ولايات مثل غرب أستراليا، حيث يوجد 3.5 في المئة من البالغين من السكان الأصليين خلف القضبان.





كما يذكر الدكتور لي أن أطفال السكان الأصليين يُسجنون بمعدل 20 ضعفاً من الأطفال الأستراليين الآخرين وأكثرهم كان عرضة للسجن من دون إصدار أي أحكام عليه.



كما سيتطرق الدكتور لي إن ارتفاع معدلات السجن لم يؤد إلى انخفاض معدلات الجريمة مع وجود عوامل أخرى وراء هذا الاتجاه.





ويضيف أن "العوامل التي أدت إلى انخفاض معدل الجريمة تشمل تحسين الشرطة المجتمعية، والهجرة، وزيادة الدخل، وإزالة الرصاص من البنزين، والتركيب الإلزامي لمثبتات الحركة الإلكترونية في المركبات الجديدة".





وهذا يشير إلى أنه من الممكن أن تنعم أستراليا بمعدلات جريمة أقل وحبس أقل.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



