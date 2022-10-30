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قاتل لم يقتل أحدا: رجل أمريكي يحصل على البراءة بعد قضاء 38 عاما في السجن

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DNA Conviction Overturned

In this photo provided by Cal State LA, Maurice Hastings smiles at a hearing at Los Angeles Superior Court where a judge dismissed his conviction for murder after new DNA evidence exonerated him, Oct. 20, 2022, in Los Angeles. (J. Emilio Flores/Cal State LA via AP) Credit: J. Emilio Flores/AP

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نشر في: 31/10/2022 10:43am, آخر تحديث: 31/10/2022 10:46am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 31/10/2022 10:43am, آخر تحديث: 31/10/2022 10:46am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
تم الإفراج عن رجل أمريكي قضى أكثر من 38 عاما في السجن لارتكاب جريمة قتل لم يقدم عليها بعد أن أشارت أدلة الحمض النووي إلى مشتبه به آخر.

أدين موريس هاستينغز، البالغ من العمر الآن 69 عاما، بقتل روبرتا وايدرمير عام 1983، التي قتلت برصاصة واحدة في الرأس، وتم العثور على جثتها في صندوق سيارتها.

وأدين بجريمة القتل والسرقة والاعتداء الجنسي وحكمت عليه هيئة محلفين في عام 1988 بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

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وسعى هاستينغز لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2000 لكن مكتب المدعي العام رفض الطلب.

ثم قدم دعوى براءته إلى وحدة نزاهة الإدانة التابعة لمحامي المقاطعة العام الماضي، ووجد اختبار الحمض النووي في يونيو الماضي أن الحمض الذي وجد على جسد الضحية لم يكن له.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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