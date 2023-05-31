أكثر من 100 هيئة ثقافية وجمعية للمهاجرين تدعم حملة "نعم" لاستفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان

النقاط الرئيسية يدعم أكثر من 110 منظمة ومهاجر ومجتمعات ثقافية حملة "نعم" لاستفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان.

سيكون هذا أول استفتاء تجريه أستراليا منذ عام 1999.

توحد أكثر من 110 منظمة ومهاجرين في إعلان دعمهم لاستفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان.





ووقعت المجموعات على قرار مشترك يطلب من جميع الأستراليين العمل معًا لضمان نجاح الاستفتاء.





ساعدت المحامية شيرين موريس من كلية الحقوق بجامعة ماكواري في تنظيم القرار المشترك.





وقالت السيدة موريس لـ SBS News إن استطلاعات الرأي تظهر أن أولئك الذين يتحدثون لغة أخرى في المنزل يميلون إلى دعم الاستفتاء.





وقالت إن هذا يظهر أن هناك الكثير من حسن النية بين الأستراليين من خلفيات ثقافية متنوعة.





"هذه فرصتنا لرد الجميل للسكان الأصليين الذين تخلوا عن الكثير من أجل التاريخ الأسترالي، وأعتقد أن هذا هو سبب شعور الكثير من المهاجرين بإحساس عميق بالتعاطف مع محنة السكان الأصليين".



قالت ديانا لين، مديرة المشاركة المجتمعية في مجلس المجتمع الصيني في أستراليا، إن الاستفتاء الصوتي يمثل فرصة للمجتمعات الأسترالية المتنوعة لتتحد.





"دعونا نتضامن جميعًا مع شعوبنا الأولى. نستمع إلى صرخات قلوبهم، وندعم صوت الأمم الأولى في البرلمان، ونعمل مع كل المجتمع لبناء بلد متناغم ومزدهر للجميع".





وتضيف السيدة لين إن الاستفتاء الصوتي يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المظالم التاريخية التي عانى منها شعوب الأمم الأولى في أستراليا.





وقالت: "كصينين في أستراليا، نشعر بالامتياز ونشعر بالامتنان لأننا نعتبر أستراليا الوطن".





"كأمة، لدينا نحن الأستراليين فرصة نادرة لمعالجة هذا الظلم التاريخي وتضميد الجراح والأذى في بلدنا من خلال استفتاء صوت الأمم الأولى القادم."





قال رئيس الاتحادات الهندية المتحدة، الدكتور سونيل فياس، إن أستراليا كانت رائدة على مستوى العالم في التقدم الاجتماعي وأن هذه القضية تمثل فرصة لأستراليا للعودة مرة أخرى.





"لكوننا روادًا في هذا الصدد، يجب أن نحافظ على هذا التقليد. وأعتقد أننا في السنوات الأخيرة ضللنا الطريق".



معارضة الصوت

ومن ناحية أخرى يعارض بعض المهاجرين والمجموعات الثقافية استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان.





السيد جمال داود هو مؤسس مجموعة أصوات متعددة الثقافات ضد صوت السكان الأصليين في البرلمان.





ويؤيد الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين، لكنه يقول إن الصوت يجب أن يكون هيئة مشرَّعة وغير منصوص عليها في الدستور.





ويعتقد أنه كان بإمكان الصوت تجاوز كل قرار حكومي إذا تمت إضافته إلى الدستور، على الرغم من أن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي وزعماء السكان الأصليين يقولون إن هذا ليس هو الحال.





"في الوقت الحالي، تحكمنا حكومة عمالية. في المستقبل، لا نعرف ما سيحدث مع حكومة الأحرار، وما إذا كان بإمكان الحكومة الأحراريه استخدام الصوت لإغلاق حدودنا في وجه المهاجرين أو اللاجئين بحجة صوت السكان الأصليين".





كما يحمل ستيف خو وجهة النظر نفسها. إذا يعتقد أنه في حين أن الاعتراف الدستوري ضروري للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، إلا أن تكريس صوت البرلمان سيزيد من انقسام المجتمع.





محامي السكان الأصليين والناشط المخضرم مايكل مانسيل من تسمانيا هو معارض آخر.





ويقول إن الصوت لا يقدم تمكينًا حقيقيًا لأنه لا يمكنه تقديم الخدمات، أو زيادة الإيرادات، أو سن القوانين أو توفير الأموال أو الأرض.





ومن ناحيتها تقول السيدة موريس إن مايكل مانسيل ناقد لأن الصوت ليس جذريًا بما يكفي لإعجابه.





قالت إنه يرقى إلى مستوى إصلاح متواضع، ولكنه عميق.





المتحدثة باسم شؤون السكان الأصليين في المعارضة الفيدرالية، جاسينتا برايس، وهي نفسها من السكان الأصليين، تعارض الصوت، قائلة إنه ليس هناك ما يكفي من المعلومات حول تفاصيل الاقتراح.





لكي ينجح الاستفتاء الصوتي، يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل غالبية الناخبين في غالبية الولايات.



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