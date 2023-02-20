حالة من الذعر بسبب زلزال جديد يضرب الحدود التركية السورية بعد أسبوعين من الزلزال المدمر

النقاط الرئيسية: قال عمدة هاتاي لوتفو سافاس لمذيع HaberTurk إنه تلقى تقارير عن بعض الأشخاص العالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال الأخير

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق ضحل يبلغ كيلومترين

حثت وكالة الكوارث التركية AFAD السكان على الابتعاد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط بسبب ارتفاع محتمل في المياه

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مما أدى إلى إثارة الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال في البلاد في التاريخ الحديث والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى.





وقال مراسلان من رويترز إن الهزات الأرضية التي وقعت في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين كانت قوية وألحقت أضرارًا بالمباني وتركت الغبار في هواء الليل في وسط مدينة أنطاكيا حيث كان مركزها.





وقال عمدة هاتاي لوتفو سافاس لمذيع HaberTurk إنه تلقى تقارير عن بعض الأشخاص العالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال الأخير.





وقال نائب الرئيس فؤاد أوكتاي إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.



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وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق ضحل يبلغ كيلومترين.





وقد قامت الشرطة بدوريات في أنطاكيا بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة التي ضربها الزلزال بالقرب من وسط المدينة. في تلك الأثناء فقد شخصان الوعي وملأ آخرون الشوارع المحيطة بالمنتزه المركزي لإجراء مكالمات طوارئ على الهواتف المحمولة.



وشاهدت رويترز فرق إنقاذ تركية تتجول سيرا على الأقدام بعد الزلزال الأخير للاطمئنان على السكان الذين يعيش معظمهم في خيام مؤقتة بعد الهزات الأرضية التي حدثت قبل أسبوعين.





قالت منى العمر، وهي من السكان إنها كانت في خيمة في حديقة في وسط أنطاكيا عندما وقع الزلزال.





وقالت وهي تبكي وهي تحمل ابنها البالغ من العمر سبع سنوات بين ذراعيها: «ظننت أن الأرض ستنفتح تحت قدمي».





وتساءلت: «هل ستكون هناك هزة ارتدادية أخرى؟»





وقبل ساعات، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارة إلى تركيا إن واشنطن ستساعد «مهما استغرق الأمر» مع تراجع عمليات الإنقاذ في أعقاب الزلازل القاتلة التي وقعت قبل أسبوعين، وتحول التركيز إلى المأوى العاجل وأعمال إعادة الإعمار.





قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أعمال البناء في ما يقرب من 200 ألف شقة في 11 مقاطعة ضربها الزلزال في تركيا ستبدأ الشهر المقبل.



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تسبب الزلزالان الكبيران اللذان وقعا في 6 فبراير، واللذين هزّا أيضًا سوريا المجاورة، في تشريد أكثر من مليون شخص ومقتل أكثر بكثير من آخر إحصاء رسمي بلغ 46,000 شخص في كلا البلدين.





وهزت زلازل صغيرة المنطقة في الأسبوعين الماضيين لكن زلزال يوم الاثنين كان الأقوى منذ 6 فبراير.





قال برهان عبد الرحمن، الذي كان يخرج من خيمته في مخيم في وسط مدينة أنطاكيا عندما وقع الزلزال: «كان قويا جدا. لقد أخرجنا ذلك الزلزال من أماكننا».





«اتصلت بأقاربي في سوريا وأضنة ومرسين وإزمير وفي كل مكان للاطمئنان عليهم».





وحثت وكالة الكوارث التركية AFAD السكان على الابتعاد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط بسبب ارتفاع محتمل في المياه بمقدار 50 سم بسبب الزلزال.





وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتحقق منها رويترز، ركابًا في مطار أنطاكيا وهم يختبئون في حالة من الذعر عندما هز الزلزال المبنى الزجاجي.





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