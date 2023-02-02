بولين هانسون تدعو الأستراليين إلى رعاية مسلسلها الساخر على يوتيوب من خلال شراء المشروبات الكحولية

أعلنت زعيمة أمة واحدة السناتور بولين هانسون الشهر الماضي عن اطلاقها لمجموعة من المشروبات الكحولية لتمويل مسلسل الرسوم المتحركة الساخر، بعنوان Please Explain.





وبدأ بيان يروج لنوع من المشروبات الكحولية بجملة "استعد للترفيه والمعلومات ...". "ساعدنا على الاستمرار في طرح هذه السلسلة المهمة للجمهور من خلال شراء زجاجة من إصدارتنا المحدودة...."



في المسلسل، تظهر الرسوم الكاريكاتورية للسياسيين في التمثيليات بالإضافة إلى السيناتور هانسون. تظهر الحلقات على نفس قناة يوتيوب حيث تنشر السناتور هانسون رسائل حزبية أخرى. حلقات الرسوم المتحركة هي من بين مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة لها، وحصدت عشرات الآلاف من المشاهدات.





أصدرت السناتور هانسون نسختين محدودتين من المشروبات الكحولية وتقول إن مبيعاتها ستحافظ على استمرار السلسلة.



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إذا تم بيع جميع الزجاجات، ستحقق السناتور هانسون 2.25 مليون دولار، على الرغم من أنه من غير الواضح كم سيكون الربح من ذلك.





على Twitter، سأل أسترالي كيف يمكن لحزب أمة واحدة أن يصدر بيان صحفي في أواخر يناير





ينتقد الزيادة المزعومة في أسعار بطاقات السفن الشراعية، ثم يطلب من الناس دفع 150 دولارًا مقابل الزجاجات بعد أقل من أسبوع.



على الرغم من إطلاق 28 حلقة من سلسلة Please Explain ، تمت إزالة 9 منها بواسطة مالكي قناة السناتور هانسون الرسمية على YouTube بعد نشرها.





تم سحب إحدى الحلقات من Facebook وYouTube و TikTok في أبريل الماضي بعد أن أبلغت مفوضية الانتخابات الأسترالية (AEC) عن التضليل الإعلامي في احدى الحلقات.





وفي هذه الحلقة، تظهر وزيرة الخارجية بيني وونغ للترويج لاستخدام بطاقات الاقتراع البريدية المزيفة لزعيم المعارضة آنذاك أنتوني ألبانيزي.





وفي الفيديو، تقول الشخصية التي تنتحل شخصية السناتور وونغ إن لجنة الانتخابات المركزية لا تطلب بطاقات هوية الأشخاص عندما يصوتون "لأن ذلك سيكون عنصريًا".





في غضون ساعات قليلة، ردت مفوضية الانتخابات الأسترالية على مقطع الفيديو المنشور على حساب السناتور هانسون على تويتر، واصفة إياه بأنه "مخيب للآمال".



A screenshot from the episode of Please Explain which was reported by the AEC. Credit: Pauline Hanson's Please Explain/YouTube تقول آن كروجر، مديرة منظمة أبحاث المعلومات المضللة First Draft، في مقال نشرته جامعة RMIT في مايو الماضي أن السلسلة كانت "مثالاً على استخدام السخرية كسلاح".





في نفس الحلقة التي قدمت مزاعم كاذبة بتزوير الناخبين، شوهد ألبانيزي المصاب بفيروس كورونا وهو يأكل حساء الخفافيش.





يشير المقطع إلى الادعاء الكاذب من المراحل الأولى للوباء حول أصول الفيروس.





قال الدكتور كروجر إن مقاطع الفيديو هذه استخدمت لتأجيج العنصرية والتعصب تجاه المجتمع الصيني.





وأضاف الدكتورة كروجر: "من السهل جدًا القول،" إنه مجرد هجاء، إنها مزحة "، لكن هناك قضايا خطيرة تم تجاهلها".



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