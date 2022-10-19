الحكومة توافق على مشروع قانون جديد يسمح للموظفين بالتحدث علانية عن أجورهم في مكان العمل

النقاط الرئيسية قانون جديد يسمح للموظفين بمناقشة أجورهم علانية في مكان العمل

القانون يهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين

الشركات ترى أن القانون متسرع وسيؤدي إلى الإضرابات والتأثير على الانتاجية

لن يتمكن أصحاب العمل من منع الموظفين من التحدث عن رواتبهم بموجب قوانين مكان العمل الجديدة التي اقترحتها الحكومة الأسترالية لسد فجوة الأجور بين الجنسين.





كما سيكون من الأسهل على الجهات المعنية أن تفرض زيادة أجور العمال بحيث يحصل الرجال والنساء على نفس الأجر عن ذات الوظيفة.





كما سيقدم وزير العمل توني بيرك الدفعة الأولى من مقترح إصلاحات قانون العلاقات الصناعية للبرلمان خلال الأسبوع المقبل.



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سيتضمن مشروع القانون حظر بنود السرية التي تمنع الموظفين من مناقشة رواتبهم في أماكن العمل.





يوضح بيرك إن هذه البنود غالبًا ما تُستخدم لإخفاء التباينات في الأجور بين الجنسين.





يعد التشريع أيضًا بوضع المساواة بين الجنسين في قلب قوانين التوظيف الأسترالية، وسيقدم مجموعتين جديدتين داخل لجنة العمل العادل (FWC) - واحدة حول المساواة في الأجور ، وواحدة حول قطاع الرعاية والمجتمع.





سيضع مشروع القانون "مبدأ المساواة في الأجر " القانوني الذي سيسهل على لجنة العمل العادل أن تطلب زيادات في الأجور للقطاعات التي تشهد انخفاضا في الأجور عن المتوسط والتي تتواجد بها النساء في العادة.



Employment Minister Tony Burke. Source: AAP تقوم كوينزلاند بتطبيق قوانين مشابهة ومصممة لضمان عدم حدوث ذلك النوع من التمييز القائم على النوع الاجتماعي عند تحديد الأجور.





قال بورك: "سيكون الهدف الرئيسي لمشروع هذا القانون هو المساعدة في سد فجوة الأجور بين الجنسين".





"لا ينبغي أن تحصل المرأة على أجر أقل من الرجل - الأمر بهذه البساطة."





شهدت المرحلة الأولى من الإصلاحات غياب الخطط المثيرة للجدل لتعزيز حقوق التفاوض بين أصحاب العمل المتعددين، والتي التزمت بها الحكومة الفيدرالية خلال قمة الوظائف والمهارات في سبتمبر/أيلول الماضي.





تقول النقابات إن الإصلاحات ستسمح لأصحاب العمل من مختلف الشركات بتجميع الموارد للدعوة إلى زيادة الأجور، لكن بعض مجموعات الأعمال تحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الإضرابات وبالتالي يؤثر سلبا على الإنتاجية.



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وقال بيرك إنه سيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات حول ما يسمى بقانون "الوظائف الآمنة، والأجور الأفضل" قبل تقديمه إلى البرلمان.





كما أصدرت لجنة العمل والرعاية التابعة لمجلس الشيوخ تقريرها المؤقت يوم الثلاثاء، والذي تضمن ثماني توصيات "عاجلة" لتحسين التوازن بين هاتين المسؤوليتين.





وأوصت وزارة التوظيف وعلاقات العمل بالتحقيق في إصلاحات القانون لدعم ترتيبات العمل المرنة وحماية العمال الذين يتركون وظائفهم خارج ساعات العمل المتعاقد عليها.





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