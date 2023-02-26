هل تخطط لرحلة إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا العام؟ تعرف على قواعد السفر الجديدة

النقاط الرئيسية: يعد المواطنون الأستراليون من بين ملايين الأشخاص في أكثر من 60 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي في العالم الذين يجب عليهم التقدم عبر الإنترنت لتسقط عنهم متطلبات التأشيرة

ETIAS هو تصريح إلزامي جديد يجب الحصول عليه قبل السفر للبلدان في منطقة شنغن

سيطلب من المتقدمين ملء تفاصيل مثل الاسم الكامل والعنوان ومعلومات جواز السفر والجنسية والتعليم والخبرة العملية

سيحتاج الأستراليون الذين يسافرون إلى عدة أجزاء من أوروبا قريبًا إلى التقدم بطلب للحصول على برنامج الإعفاء من التأشيرة في القواعد الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.





في شرط دخول جديد لمنطقة شنغن، يعد المواطنون الأستراليون من بين ملايين الأشخاص في أكثر من 60 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي في العالم الذين يجب عليهم التقدم عبر الإنترنت لتسقط عنهم متطلبات التأشيرة.





لأي شخص يتطلع إلى رحلة إلى أوروبا اعتبارًا من نوفمبر من هذا العام، إليك ما تحتاج إلى معرفته عن نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي، المعروف أيضًا باسم ETIAS.



ما هي ETIAS؟

ETIAS هو تصريح إلزامي جديد يجب الحصول عليه قبل السفر للبلدان في منطقة شنغن للحصول على معلومات حول المسافرين الذين يمرون عبر بلدانهم لزيادة الأمن.





ETIAS ليست تأشيرة. إنه نظام فحص مسبق مصمم لإسقاط شرط التقدم للحصول على تأشيرة للأشخاص المسافرين لأغراض العمل أو السفر إلى منطقة شنغن، لمدة تصل إلى 90 يومًا.





أولئك الذين يتطلعون إلى البقاء في المنطقة لمدة تزيد عن 90 يومًا في فترة ستة أشهر سيحتاجون إلى التقدم للحصول على تأشيرة شنغن.



اقرأ المزيد كوانتاس تقول إن السفر الجوي انتعش على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة

ما هي الدول التي تستخدم نظام ETIAS؟

هناك 63 دولة يحتاج مواطنوها إلى إذن ETIAS لدخول المنطقة، بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وغيرها.



Map of countries that will require its nationals to apply for ETIAS authorisation, and those that will require ETIAS authorisation to pass their borders. Source: SBS سيحتاج المسافرون من هذه البلدان إلى التقديم من خلال ETIAS إذا كانوا يرغبون في السفر إلى البلدان التالية في أوروبا:



ستطلب هذه الدول الثلاثين من المواطنين من 63 دولة التقدم بطلب للحصول على ETIAS لدخول المنطقة. Source: SBS في حين أن بلغاريا وقبرص ورومانيا ليست حاليًا من الدول الأعضاء في شنغن، إلا أنها بصدد الانضمام إلى المنطقة.





تقع النرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين في منطقة شنغن ولكنها دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.



كيف يمكنني التقديم؟

يمكن للمسافرين التقديم على ETIAS عبر الإنترنت والذي من المفترض أن يستغرق 10 دقائق لملئه. سيتم توفير الرابط للمسافرين في نوفمبر 2023.





سيطلب من المتقدمين ملء تفاصيل مثل الاسم الكامل والعنوان ومعلومات جواز السفر والجنسية والتعليم والخبرة العملية، بالإضافة إلى أول دولة في الاتحاد الأوروبي ينوون زيارتها.





ستكون هناك أيضًا أسئلة حول التاريخ الإجرامي للشخص، وتعاطي المخدرات، والاتجار بالبشر، والرحلات السابقة إلى أوروبا والسفر السابق إلى مناطق الصراعات.



اقرأ المزيد ما هي البلدان التي يمكن للأستراليين السفر إليها بدون تأشيرة في 2023؟

يجب على المسافرين الذهاب إلى أول بلد ينوون زيارته في طلبهم لتجنب التعقيدات عند الدخول إلى المنطقة.





يجب أن يكون للقاصرين وصي قانوني يتقدم بطلب للحصول على ETIAS نيابة عنهم.





سيكلف الطلب حوالي 11 دولارًا لكل متقدم أسترالي يتراوح عمره بين 18 و 70 عامًا وسيكون صالحًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.



ماذا سيحدث بعد ذلك؟

بعد تقديم الطلب، سيتم إجراء فحوصات آلية عن طريق أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبي.





بشكل عام، يتم استلام نتائج الطلب الناجحة في غضون بضع دقائق من تقديمه.





في ظروف استثنائية، عندما تكون هناك شكوك حول المعلومات المقدمة في طلب ETIAS، ستتم معالجتها يدويًا بواسطة وحدات ETIAS الوطنية لإجراء مزيد من التقييمات.



متى سيتم التحقق من ETIAS؟

ستلتزم شركات النقل الجوي والبحري والبري بالتحقق من أن مسافريها لديهم الوثائق المطلوبة لدخول منطقة شنغن.





عند نقاط التفتيش الحدودية، سيطلب الأمن من المسافرين المعفيين من التأشيرة تقديم تصريح ETIAS الخاص بهم قبل الدخول.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.









