اقتحام 7 رجال عراة لأحد المنازل في Byron Bay بليلة رأس السنة .. والسبب؟

النقاط الرئيسية اقتحام 7 رجال عراة لأحد المنازل في بايرون باي ليلة رأس السنة

التقطت كاميرات المراقبة لحظة الاقتحام وقيام المجموعة بتخريب بعض الممتلكات

فتحت شرطة بايرون باي تحقيقا وناشدت الجمهور بمساعدتهم في التعرف على هوية المتورطين

تشهد مناسبة ليلة رأس السنة العديد من الاحتفالات في أستراليا سواء بالألعاب النارية أو التجمعات العائلية وغيرها من طرق الاحتفال التقليدية.



ولكن الأمر كان مختلفا في منطقة Byron Bay القريبة من حدود ولاية كوينزلاند، حيث التقطت كاميرات احدى المنازل أغرب فيديو للاحتفال بليلة رأس السنة.





توضح لقطات الفيديو والمنشورة على موقع صحيفة Sydney Morning Herald مجموعة مكونة من 7 شباب عراة متسللين إلى فناء أحد المنازل بالمنطقة.





تظهر اللقطات قيام المجموعة بالغطس في حمام السباحة الموجود بالمنزل، ثم قيامهم بتحطيم بعض المزروعات وأحد التماثيل في واقعة غريبة.





ولا يزال السبب غير معروف حتى الآن، إلا أن العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن الكثير من أولئك الشباب كانوا في حالة سكر وقد حدثت أمور مشابهة في السنين الماضية بتلك المنطقة.





وتلقت شرطة منطقة Tweed Byron بلاغا من صاحب المنزل بتعرضه للاقتحام من قبل مجموعة شباب خلال ليلة رأس السنة.



وكتبت الشرطة في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأمر، مطالبة الجمهور بمساعدتها في التعرف على أولئك الأشخاص.





بدأت الشرطة تحقيقا فور تلقي البلاغ، وناشدت السكان بالتواصل مع الشرطة في حال وجود أي لقطات لديهم تفيد في التعرف على هوية أولئك الأشخاص.





وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان يوم الأربعاء أنها فتحت تحقيقا في الحادث.



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وقال البيان: "بين الساعة 11 مساءً (السبت 31 ديسمبر 2022) والساعة 1 صباحًا (الأحد 1 يناير 2023)، دخل عدد غير معروف من الأشخاص الفناء الخلفي لمنزل على طريق لايت هاوس، بايرون باي".





"تم إخطار الضباط الملحقين بمنطقة شرطة تويد بايرون في وقت لاحق وبدئوا التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث".



