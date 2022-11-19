بالفيديو: اثنان من ضباط الشرطة يرقصون بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في أديلايد

إشادة كبيرة تلقاها ضابطا شرطة من جنوب أستراليا لمشاركتهما في رقص في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في أديلايد.

Two uniformed police officers dance at a community event in Adelaide

Australian police officers were praised for killing it on the dance floor at the African Nations Cup football tournament in Adelaide. Credit: African Communities Council of South Australia

النقاط الرئيسية:
  • قام ضابطا شرطة بأداء بعض حركات الرقص في منتصف دورة رياضية للجالية الأفريقية في أديليد
  • أشاد رئيس ACCSA في انخراط الشرطة في المجتمع
  • نتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجمع أكثر من 55000 مشاهدة حتى الآن
قام ضابطا شرطة بأداء بعض حركات الرقص في منتصف دورة رياضية للجالية الأفريقية في أديليد.

وتم التقاط هذه اللحظة في مقطع فيديو نشره مجلس المجتمعات الأفريقية في جنوب أستراليا (ACCSA)، يظهر شرطي جورج فومبا وزميله بنجامين ستيفنز يستمتعان بالحشد من خلال الانضمام في رقصة عفوية.

كان الاثنان في الخدمة في كرنفال جنوب أستراليا لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية في ذلك الوقت.
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هتف الحشد للشرطيين، حيث قفزت فتاة صغيرة لتحدي الرقص مع الضباط بالزي الرسمي.
وقال رئيس ACCSA ، دينيس ينغي ، إنها لحظة "جميلة" و "ملهمة".

وقال إنها كانت دفعة مطلوبة بشدة لروح المجتمع، خاصة بعد إغلاق COVID عندما لم يكن لديهم الكثير من الفرص للالتقاء.

"عندما تشاهد الفيديو، فإنه يظهر حقاً أن الشرطة جزء منا".

"أحد رجال الشرطة جورج فومبا هو نائبي وهو حقاً يحتذى به من خلال الانخراط مع المجتمع".
Crowds cheering and smiling at the camera in night time at a stadium.
Crowds cheering and smiling at the camera in night time at a stadium. Credit: Denis Yengi

الأمن في أفضل حالاته

انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجمع أكثر من 55000 مشاهدة حتى الآن.

قال السيد ينغي إن المجلس تلقى موجة من ردود الفعل الإيجابية، قال أحد الأشخاص إن ضباط الشرطة كانوا يساعدون في تحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع.
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"كان الجميع يشعرون بالراحة حول الشرطة، لقد كانوا ودودين مع الجميع، على عكس الأماكن الأخرى التي رأينا فيها وحشية الشرطة ضد المواطنين العاديين".

"في رأيي، إنه يظهر حقاً عمل الشرطة في أفضل حالاته".

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نشر في: 19/11/2022 6:14pm
By Pranjali Sehgal
المصدر: SBS
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