لماذا يهوى هذا الصيدلاني خدمة المجتمع العربي في أستراليا؟

قال الصيدلاني وعضو رابطة E Unity المصرية محمد دهيم إنه يحب جدا خدمة المجتمع رغم انهُ يعملُ صيدلانيا.





وأضاف دهيم، لإذاعة أس بي اس عربي 24، انهُ وصل إلى استراليا في العام 2010 وبعد ذلك لحقت به زوجته. وتخرج محمد من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة وعمل في مصر حوالي سنتين وبعد ذلك انتقل للعمل في السعودية بتأشيرة عمل لفترة ثمان سنوات.





وذكر "كنت أبحث عن مكان للاستقرار وبدء حياة جديدة، ووجودي في السعودية كان مؤقتا بتأشيرة عمل لذا وجدت استراليا بلد الفرص وشعبها ودود وأرضها جديدة مفتوحة على عدة ثقافات وطقسها قريب جدا من طقس مصر."



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وفي سؤالِ عن انطباعه عن أستراليا، أجاب محمد قائلا "قضيت اليوم الأول من وصولي إلى أستراليا في المنزل، ولكن في اليوم الثاني خرجت اشاهد البلاد وكأني اتفرج على فيلم أجنبي وتحدثت مع نفسي هل انا في علم أم في حلم، هل هذا خيال ام حقيقة، هل اتكلم العربي أم الانكليزي وبعدها أدركت انني في الحقيقة وما شاهدتهُ هو ليس فيلماً."





وأشار إلى انهُ كان يتقن اللغة الانكليزية فأندمج بسهولة بالمجتمع الأسترالي، وقال ان الحياة علمتهُ ان "نعم ربنا كبيرة جدا، ساعات تأتي لنا على شكل نعمة وساعات على شكل ابتلاء، فأيا كان فيجب شكر الله على النعم التي انعم بها علينا."





المزيد في التدوين الصوتي مع الصيدلاني وعضو رابطة E Unity المصرية محمد دهيم



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