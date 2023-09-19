ما هي تكلفة حظر قطر للطيران على المسافر الأسترالي؟

وفقاً لتحقيق يسلط الضوء على فضائح كوانتاس الأخيرة، فإن منح الخطوط الجوية القطرية رحلات إضافية إلى أستراليا كان من شأنه أن يوفر أسعاراً أرخص ويعزز السياحة بقيمة مليار دولار.

An airborne Qantas aircraft.

National carrier Qantas is set to face a Senate inquiry on Tuesday, following a government decision to disallow further flights from Qatar Airways in and out of Australia. Source: SIPA USA / SOPA Images

النقاط الرئيسية:
  • تحقيق مجلس الشيوخ في أسعار رحلات كوانتاس وحقوق المستهلك.
  • ستترأس لجنة التحقيق المتحدثة باسم النقل المعارضة بريدجيت ماكنزي.
  • تمت دعوة ممثل الخطوط الجوية القطرية لحضور الجلسة، لكنه رفض الحضور.
بعد أن اتخذت الحكومة قراراً مثيراً للجدل بمنع رحلات إضافية للخطوط الجوية القطرية، تم فتح تحقيق في مجلس الشيوخ لتسليط الضوء على أسعار الرحلات الجوية والمنافسة بين شركات الطيران وحقوق المستهلك.

وترأست بريدجيت ماكنزي المتحدثة باسم النقل اللجنة التي بدأت جلسات الاستماع اليوم، للبحث بشأن اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية الأسترالية.

وقال توني ويبر، الرئيس التنفيذي لشركة Airline Intelligence and Research، إن الخدمات الإضافية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية كان من الممكن أن تؤدي إلى "آثار إيجابية".

وقال أمام لجنة مختارة بمجلس الشيوخ: "سيكون هناك تخفيض ملموس في أسعار تذاكر الطيران... بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المائة، وكان من الممكن أن يكون هناك تحسن في السياحة إلى حد كبير، والتي كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى مليار دولار."
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أما ماكنزي فانتقدت قرار وزيرة النقل كاثرين كينج برفض عرض الخطوط الجوية القطرية لمضاعفة الخدمات الأسبوعية التي تقدمها حالياً في أستراليا، بعد أن ضغطت عليها كوانتاس، حيث يزعم المعارضين للقرار أن هذه الخطوة تحمي كوانتاس من المنافسة وتسمح لها بتضخيم أسعار تذاكر الطيران.
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كما اتهم السيناتور الحكومة بأن لها علاقة مقربة مع كوانتاس، وقال أنه من الممكن أن دعم الشركة لحملة "نعم" في الاستفتاء القادم لتعزيز نفوذها السياسي مع الحكومة.

ودُعي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر البكر لحضور الجلسة، لكنه رفض ومن المرجح أنه قد يحضر في وقت لاحق.

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نشر في: 19/09/2023 2:36pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AAP
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