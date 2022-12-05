مصرف الاحتياط الفيدرالي: ترجيح رفع سعر الفائدة اليوم لتصل إلى 3.1%

من المتوقع أن يقوم مصرف الاحتياطي الفيدرالي بفرض زيادة أخرى على أسعار الفائدة اليوم، ولكن لم يتم استبعاد فكرة التوقف المؤقت عن ادخال هذه الزيادات.





ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة المصرف اليوم اجتماعه الدوري الشهري الاخير لهذه السنة للنظر في اسعار الفائدة.





و كان مصرف الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة منذ آيار مايو لمعالجة ارتفاع التضخم ، واذا ما رفع المصرف سعر الفائدة من جديد بمقدار 25 نقطة أساس اليوم فا ذلك سيرفع سعر الفائدة إلى 3.1 في المائة.



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ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن ينظر المصرف أيضاً في وقف الزيادات على سعر الفائدة مؤقتاً مع تباطؤ الانفاق وظهور انخفاض طفيف في معدل التضخم خاصة وأن حاكم مصرف الاحتياط فيليب لو ترك كل الخيارات مفتوحة قبيل اجتماع اليوم (الثلاثاء).





ولكن فريق الخبراء الذي يرجح رفع سعر الفائدة يقول بأن المصرف سيأخذ بالحسبان أن نسبة البطالة في البلاد ما زالت منخفضة وأن مجلس ادارة المصرف لن يجتمع الشهر القادم بسبب عطلة أعياد الميلاد مما يعني ان الاجتماع القادم له سيكون في شباط فبراير 2023 أن فترة الشهرين فترة طويلة مما يعني أنه سيقوم برفع سعر الفائدة اليوم.



