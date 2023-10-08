"الفرصة الوحيدة": أنتوني ألبانيزي يؤكد على أهمية هذه الفرصة "التاريخية" لإعطاء صوت للسكان الأصليين

رئيس الحكومة الأسترالية، أنتوني ألبانيزي، يصف الاستفتاء المقرر في 14 أكتوبر بأنه فرصة تاريخية ويعلن التزامه بتحقيق هذا التكريس، مشيرًا إلى أنه لن يعيد طرحه في المستقبل إذا فشل الاستفتاء.

Senior Labor frontbencher Anthony Albanese has refrained from making comments on Emma Husar until the investigation is completed.

Senior Labor frontbencher Anthony Albanese has refrained from making comments on Emma Husar until the investigation is completed. Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • ألبانيزي يصف الاستفتاء بفرصة تاريخية لتكريس حقوق السكان الأصليين
  • الحكومة تعلن التزامها بتحقيق هذا التكريس وعدم إعادة طرحه
  • تدعو المفوضية الناخبين إلى الاستعداد مبكرا ليوم الاستفتاء وتنصحهم بالاستعانة بالمعلومات المتاحة على موقع المفوضية
أكد رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي، قبل أقل من أسبوع من موعد الاستفتاء المنتظر في 14 أكتوبر، أهمية هذه الفرصة التاريخية لإعطاء صوت للسكان الأصليين في البلاد. وصف ألبانيزي هذا الاستفتاء بأنه "الفرصة الوحيدة" لتكريس حقوق السكان الأصليين في الدستور.

وفي تصريحاته، أكد ألبانيزي أنه إذا فشل هذا الاقتراح في الاستفتاء، فإنه لن يسعى لاقتراح مماثل في المستقبل. وأشار إلى أنه إذا صوتت الأغلبية بـ "لا"، فإن الحكومة ستبتعد عن فكرة تشريع هيئة استشارية.

وعلى الرغم من ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بنجاح الاستفتاء، وأكد التزام الحكومة بالاستماع إلى مطالب السكان الأصليين الأستراليين. وقال: "سنواصل بذل ما في وسعنا للاستماع إلى السكان الأصليين الأستراليين".
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بدء التصويت المبكر في إستفتاء الصوت في عدد من الولايات اليوم

مع اقتراب يوم التصويت في استفتاء الصوت يوم السبت 14 أكتوبر، عبرت المفوضية الأسترالية للانتخابات (AEC) عن حرصها على أن يكون الناخبين من الخلفيات المتنوعة ثقافياً ولغويًا (CALD) على دراية كافية بخيارات التصويت وكيفية الإدلاء بالصوت بشكل صحيح.

هذا وقد توجهت المفوضية إلى الإعلام الإثني للمشاركة في جلسة من بين عدد من الجلسات التي نظمتها حول الاستفتاء ومشاركة الجاليات المتنوعة ثقافيا ولغويا فيه.

تدعو المفوضية الناخبين إلى الاستعداد مبكرا ليوم الاستفتاء وتنصحهم بالاستعانة بالمعلومات المتاحة على
موقع المفوضية
لهذا الغرض.

تؤكد المفوضية أن التصويت إجباري للمواطنين الأستراليين وأن هناك خيارات متعددة للتصويت ومنها التصويت البريدي والتصويت المبكر.

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ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.

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منصة أس بي أس لاستفتاء "الصوت"
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مركز استفتاء "الصوت" على SBS On Demand.
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نشر في: 8/10/2023 12:31pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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