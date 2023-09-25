غدا: بدء التصويت على استفتاء "الصوت" في المناطق النائية بأستراليا

النقاط الرئيسية بدء التصويت على استفتاء "الصوت" في المناطق النائية بأستراليا

750 لجنة تصويت بإشراف 61 فريقا من مفوضية الانتخابات الأسترالية

نشاط ملحوظ لحملات مؤيدي ورافضي الاستفتاء خلال عطلة نهاية الأسبوع

بدأ العد العكسي لاستفتاء "صوت" السكان الأصليين في البرلمان في أستراليا، وسط انقسام الرأي العام ما بين مؤيد ومعارض.





هذا ويبدأ التحضير لتصويت المناطق النائية والمنعزلة على الاستفتاء في جميع أنحاء أستراليا اليوم 25 سبتمبر/أيلول، مما يتيح لسكان تلك الأقاليم بالإدلاء بالأصوات الأولى في الاستفتاء.



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وفي هذا السياق، سيبدأ التصويت الفعلي غدا في لجان الاقتراع بتلك المناطق.





وسيتواجد 61 فريقًا من مفوضية الانتخابات الأسترالية على الأرض في المناطق النائية من البلاد، ليغطوا 750 موقعًا للتصويت في الفترة التي تسبق الاستفتاء في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.





يأتي ذلك بعد عطلة نهاية أسبوع كبيرة شهدت نشاطا ملحوظا من الحملات الانتخابية لمؤيدي ورافضي الاستفتاء.





جدير بالذكر أن زعيم السكان الأصليين وناشط حملة "نعم" نويل بيرسون قد أعلن أنه سيتحدث مع مجتمع أوروكون من السكان الأصليين في ولاية كوينزلاند قبل افتتاح التصويت هناك غدًا.





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ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.



