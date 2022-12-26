مصرع رجل عقب حادث اصطدام سيارة بمنزله في كوينزلاند

النقاط الرئيسية مصرع رجل عمره 55 عاما بمنزله إثر حادث تصادم سيارة في Toowoomba

حاول الفاعل الهرب من موقع الحادث وتم القبض عليه بعد فترة قصيرة

تزعم شرطة كوينزلاند أن المشتبه به تسبب باختراق المنزل بسيارة مسرعة

خيّم الحزن على أهالي منطقة Toowoomba جنوب ولاية كوينزلاند في أعقاب وقوع حادث تصادم مؤسف أسفر عن مصرع رجل يبلغ من العمر 55 عاما.



توجهت الشرطة على الفور إلى موقع الحادث ولم تتمكن في البداية من العثور على الفاعل، ولكن تمكنت من القبض عليه بعدها لاحقا.





تزعم شرطة كوينزلاند أن المتسبب في الحادث رجل يبلغ من العمر 30 عاما، وتم القبض عليه بعد وقوع الحادث في منطقة Millmerran حوالي 200 كيلومتر غرب العاصمة بريزبان.





ووقعت الحادثة بصورة غريبة مساء الأمس في حوالي الساعة 9:30، حيث انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بمنزل واخترقته ونتج عن ذلك وفاة صاحب المنزل إثر الحادث.





هذا وقامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث بالتفصيل.



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وقالت شرطة كوينزلاند في بيان يوم الاثنين: "ستزعم الشرطة أنه في حوالي الساعة 9:30 مساءً، اخترقت سيارة مسرعة أحد المنازل، مما أدى إلى إصابة صاحب المنزل البالغ من العمر 55 عامًا، قبل أن يفر السائق سيرًا على الأقدام".





"وتم القبض على المشتبه به والبالغ من العمر 30 عامًا في منطقة Millmerran على بعد مسافة قصيرة من موقع الحادث".





وشهد موقع الحادث تواجد رجال المعمل الجنائي والمباحث للتحقق من ملابسات الوفاة.



