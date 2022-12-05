خطة لإعادة تقسيم المناطق تسمح ببناء 70 ألف منزل جديد في ولاية نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية قد يتم بناء ما يصل إلى 70 ألف منزل جديد في نيو ساوث ويلز مع إعادة تقسيم مناطق جديدة في الولاية

قال وزير التخطيط والمنازل إن تسريع برامج إعادة التقسيم سيجعل المزيد من المناطق جاهزة للتطوير من أجل بناء منازل جديدة

يأتي ذلك على خلفية أحدث مؤشر للقدرة على الإيجار، والذي أظهر أن الإيجار أصبح أقل تكلفة في سيدني خلال العام الماضي، وارتفع باطراد منذ جائحة كوفيد-19

من المقرر بناء ما يصل إلى 70 ألف منزل جديد في نيو ساوث ويلز مع إعادة تقسيم المناطق الجديدة، حيث قال رئيس حكومة الولاية دومينيك بيروتيه إنه "يبذل كل شيء في بناء المزيد من المنازل" مع استمرار الارتفاع في تكلفة المعيشة.





وقال رئيس الحكومة دومينيك بيروتيه يوم الإثنين: "العمل مع المجالس وإعادة تقسيم المناطق هو قوة دفع أساسية لإيجاد المزيد من المعروض من المساكن في جميع أنحاء ولايتنا".





"نحن نبذل قصارى جهدنا لبناء المزيد من المنازل حتى يتمكن الناس من تحقيق حلمهم في امتلاك منزل."



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من خلال برنامج Rezoning Pathways الذي تبلغ تكلفته 73.5 مليون دولار، سيتم إعادة تقسيم عشرة مناطق، بما في ذلك Riverstone وCamellia-Rosehill وMacquarie Park وExplorer St في Eveleigh وموقعين في Parramatta وموقع واحد في Broadmeadow في نيوكاسل.





وقال وزير التخطيط والمنازل، أنتوني روبرتس، إن تسريع برامج إعادة التقسيم سيجعل المزيد من المناطق جاهزة للتطوير من أجل بناء منازل جديدة.





"نقوم بتطوير خطة لبناء عشرات الآلاف من المنازل، مما يمنح المزيد من الناس في نيو ساوث ويلز الفرصة لوضع سقف فوق رؤوسهم."





البرنامج جزء من حزمة الإسكان الحكومية البالغة 2.8 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في الميزانية، وتضمنت إصلاح رسوم الدمغة (Stamp duty) لمشتري المنزل الأول.



كما يأتي ذلك على خلفية أحدث مؤشر للقدرة على الإيجار، والذي أظهر أن الإيجار أصبح أقل تكلفة في سيدني خلال العام الماضي، وارتفع باطراد منذ جائحة كوفيد-19.





وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتولى المسؤولية عن ثلاثة مقترحات تخطيطية في جميع أنحاء منطقة ماكارثر، قائلة إن موافقتها قد تؤدي إلى بناء 19,000 منزل جديد.





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