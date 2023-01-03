تعرفوا على الاضطرابات في وسائل المواصلات في فيكتوريا هذا الصيف

النقاط الرئيسية: سيتم إغلاق City Loop حتى يوم الأحد 15 يناير

ستكون هناك أيضًا حافلات لتحل محل القطارات في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع على بعض الخطوط

تنصح الحكومة الركاب خاصة مع قرب انتهاء موسم العطلات بالحصول على المزيد من المعلومات وتخطيط رحلاتهم عن طريق الموقع الرسمي

سيؤثر مشروع Victoria’s Big Build على وسائل النقل والمواصلات في الولاية بشكل ملحوظ هذا الصيف حيث يشمل المشروع نفق المترو ونفق West Gate.





سيكون هناك تعطيل على بعض الطرق أثناء فترة العمل في المشروع مما قد يؤثر على طريقة الحياة والقيادة في أنحاء فيكتوريا.



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ستكون هناك اضطرابات في خدمات القطارات في يناير بسبب أعمال المشروع حيث سيتم إغلاق City Loop حتى يوم الأحد 15 يناير وسيتم تشغيل القطارات من وإلى محطات Southern Cross و Flinders Street.





ستكون هناك أيضًا حافلات لتحل محل القطارات في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع على بعض الخطوط بما في ذلك خطوط Hurstbridge و Alamein و Cranbourne و Pakenham و Frankston في أوقات مختلفة في يناير.





كما لن توجد قطارات تعمل من محطات البرلمان وMelbourne Central وFlagstaff.



يشمل المشروع أيضا بناء Anzac Station وهي محطة قطار جديدة تحت طريق St Kilda مما سيتطلب إعادة محاذاة خطوط الترام حول المحطة الجديدة. كما يتم أيضا تطوير ممرات الدراجات على طريق St Kilda.





كما يتم أيضا بناء وتحديث مسارات ركوب الدراجات لتحسين الانتقال من غرب ملبورن إلى منطقة الأعمال المركزية.





تنصح الحكومة الركاب خاصة مع قرب انتهاء موسم العطلات بالحصول على المزيد من المعلومات وتخطيط رحلاتهم عن طريق الموقع الرسمي للمشروع.





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