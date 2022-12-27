روسيا تحظر مبيعات النفط إلى عدة دول من بينها أستراليا. فكيف سيؤثر ذلك على أسعار الوقود؟

النقاط الرئيسية: تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2023 بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره

وأوضح النصّ أن الحظر قد يرفع في بعض الحالات الفردية بناء على "قرار خاص" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكّدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على حملتها العسكرية في أوكرانيا

تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2023 بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع كانون الأول/ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.





وجاء في مرسومٍ وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.



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وسيكون هذا المرسوم ساريا من الأول من شباط/فبراير إلى الأول من تموز/يوليو.





وأوضح النصّ أن الحظر قد يرفع في بعض الحالات الفردية بناء على "قرار خاص" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





دخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود ستين دولارا للبرميل والذي اتّفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا حيّز التنفيذ في مطلع شباط/فبراير. والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.





ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.



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وأكّدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.





روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وأي تعطيل فعلي لمبيعاتها سيكون له عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.





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