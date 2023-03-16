علماء المناخ يكشفون أسباب الكوارث الطبيعية التي ضربت أستراليا مؤخراً

النقاط الرئيسية طغت أخبار الأمطار والفيضانات المدمرة على جميع الأحداث الأخرى في عام 2022

حطمت ظاهرة لانينا للمرة الثالثة على التوالي سجلات هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد

شهد العام الماضي خسارة قياسية في الجليد البحري وسجل حرارة قياسية في القارة القطبية الجنوبية

طغت أخبار الأمطار والفيضانات المدمرة على جميع الأحداث الأخرى في عام 2022 بعدما حطمت ظاهرة لانينا للمرة الثالثة على التوالي سجلات هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد.





بينما كان الساحل الشرقي مغموراً بالمياه، الكثير من الأحداث الأخرى كانت تحصل، بما في ذلك الحرارة الشديدة في الغرب والقطب الجنوبي، فضلاً عن الرياح البرية وعواصف البَرَد.





فيما يلي نظرة على بعض الأحداث التي تم بحثها في تقرير حالة المناخ والطقس المتطرف لعام 2022.



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ويأمل الخبراء من مركز التميز التابع لمجلس الأبحاث الأسترالي حول الظواهر المناخية المتطرفة، أن يساعد ذلك الحكومات والجمهور على فهم تعقيدات وطبيعة الظواهر المناخية المتطرفة التي نشهدها.



فيضانات مدمرة في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز

كانت بلدة ليسمور في شمال نيو ساوث ويلز وجهاً لسلسلة مدمرة من العواصف التي غمرت جنوب شرق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في النصف الأول من عام 2022.





تم تحطيم سجلات هطول الأمطار، حيث شهدت بعض المناطق أكثر من خمسة أضعاف ما كانت تحصل عليه عادةً في شهر واحد. كان هذا الفيضان الأكثر تكلفة في تاريخ أستراليا، حيث فُقد أكثر من 20 شخصاً.





في ليسمور، ارتفعت مياه الفيضانات مترين فوق الرقم القياسي السابق، مما أرغم العائلات على الصعود إلى أسطح المنازل للبقاء على قيد الحياة.





ويقول العلماء إن الفيضانات نتجت عن مجموعة من ظواهر الأرصاد الجوية.





أولاً، بسبب ظاهرة لانينا كانت مستجمعات المياه موحلة ومهيأة للفيضانات.





وفي أواخر شباط/فبراير، أدت موجة روسبي إلى هطول أمطار غزيرة.



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وتعتبر موجات روسبي مسؤولة عن المناخ الذي طغى على أجزاء واسعة من كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في شباط/فبراير وآذار/مارس.



أمطار سيدني

ثلاثة عوامل مناخية أدت إلى ما يقرب من نصف الكمية الهائلة من الأمطار التي سقطت في سيدني في عام 2022.





وشهد العام الأكثر هطولاً للأمطار على الإطلاق سقوط 2530 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المتوسط.



تزايد المخاطر في القطب الجنوبي

شهد العام الماضي خسارة قياسية في الجليد البحري وسجل حرارة قياسية في القارة القطبية الجنوبية.





في آذار/مارس، ضربت موجة حارة القطب الجنوبي مما تسبب بدرجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية فوق المتوسط في بعض المناطق.





كما شهد الشهر نفسه انهيار جزء من الجرف الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية بحجم مدينة نيويورك، حيث أدت الحرارة أيضًا إلى انهيار الجرف الجليدي في كونجر.





وحطم القطب الجنوبي أيضاً الأرقام القياسية لفقدان الجليد البحري في عام 2022 واستمر ذلك بالتوازي مع تراجع مساحة الجليد البحري إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2023.





ويعد هذا مثيراً للقلق لأن جليد البحر في القطب الجنوبي يعكس ضوء الشمس ويؤثر على التفاعلات الجوية والبحرية ودوران المحيطات، وهو موطن مهم لقشريات الكريل التي تدعم شبكة الغذاء في القطب الجنوبي.





ويحافظ الجليد البحري أيضاً على الرفوف الجليدية في القطب الجنوبي في مكانها، وهو أمر يساعد على درء ارتفاع مستوى سطح البحر.



عواصف البَرَد تضرب ثلاث ولايات

ضربت عواصف البَرَد المدمرة فكتوريا وكوينزلاند ونيو ساوث ويلز العام الماضي وتسببت بأضرار واسعة للمزارعين.





في أول أسبوعين من عام 2022، تسبب البَرَد في أضرار واسعة النطاق لمحاصيل البطاطس في فيكتوريا ومحاصيل الحمضيات والعنب في نيو ساوث ويلز. وفقد بعض مزارعي العنب نصف محاصيلهم.



Golf ball size hail after a severe hail storm is seen at Parliament House in Canberra, Monday, January 20, 2020. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE في تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من روكهامبتون في كوينزلاند سقط بَرَد بحجم كرات الكريكيت.





في الشهر التالي، اجتاحت عواصف البَرَد منطقة مالي في فيكتوريا، مما خلف خسائر في المحاصيل والممتلكات بملايين الدولارات. كما تعرض ميناء ماكواري للبَرَد مما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات.





ويؤثر تغير المناخ على خصائص الغلاف الجوي المرتبطة بالبَرَد.





ويعتقد الخبراء أن عواصف البَرَد قد تكون أقل تواتراً ولكن أكثر شدة مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، لكنهم يحذرون أيضاً من أن تأثير ذلك على البَرَد لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.





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