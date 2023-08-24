اتهام مراهقَين بالتسبب في حريق كارثي لمبنى تراثي في سيدني

النقاط الرئيسية تم استجواب أربعة مراهقين في أيار/مايو لكن لم توجه إليهم أي تهم.

دمر الحريق المبنى التراثي المعروف بمصنع هندرسون هات بالقرب من المحطة المركزية

كما تم اتهام أحد المراهقين بالسرقة من متجر في نفس اليوم

تم توجيه الاتهام إلى صبيين يبلغان من العمر 13 عاماً بالتسبب بحريق كارثي دمر مبنى تراثياً متعدد الطوابق في شارع راندل في سري هيلز بسيدني في وقت سابق من هذا العام.





وكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء لاحتواء الحريق في أيار/مايو الماضي، لكن نطاق الحريق الذي يحدث مرة واحدة كل عشر سنوات أدى لتدمير المبنى الذي كان يُعرف بمصنع هندرسون هات والمكوّن من سبعة طوابق.



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن صبيين يبلغان من العمر 13 عاماً اتُهما بعدد من الجرائم يوم الأربعاء، بما في ذلك تدمير الممتلكات بالنار ودخول المباني دون عذر قانوني.



The fire quickly took hold of the heritage-listed former hat factory in Sydney's Surry Hills. Source: AAP / Dean Lewins كما تم اتهام أحد المراهقين بتهمتين تتعلقان بالسرقة من متجر، والتي زُعم أنها حدثت في محل بقالة في شارع إليزابيث في نفس اليوم.





وسلّم ثلاثة مراهقين أنفسهم للشرطة في الأيام التي تلت الحريق الذي أدى لإجلاء عشرات الأشخاص من المباني المجاورة ونزوح ما لا يقل عن 100 شخص يعيشون في المنطقة.



وقالت الشرطة إنها تحدثت مع عدد من المراهقين بعدما تسبب الحريق الهائل في حدوث فوضى في جميع أنحاء المدينة وطلبت من فرق متخصصة هدم المبنى بأكمله والمباني المحيطة به.





وسيمثل المراهقان أمام محكمة الأطفال في 4 تشرين الأول/أكتوبر.



