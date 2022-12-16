عناصر الحراسة في أحد أخطر سجون غرب سيدني ينفذون إضراباً لمدة يومين: والسبب؟

ينفذ عناصر الحراسة في واحد من أخطر سجون نيو ساوث ويلز ذات الحراسة المشددة في غرب سيدني إضراباً لمدة يومين للمطالبة بتحسين ظروف السلامة.

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The Parklea Correctional Centre in Parklea, Sydney, Monday, August 30, 2021. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • عناصر الحراسة في واحد من أخطر السجون في غرب سيدني ينفذون إضراباً لمدة يومين للمطالبة بتحسين ظروف السلامة
  • يضرب عناصر شرطة السجون في مركز باركليا الإصلاحي في شمال غرب سيدني لمدة 48 ساعة اعتباراً من اليوم الجمعة
  • عناصر الحراسة في السجن عانوا من أكبر عدد من الاعتداءات الخطيرة في الولاية
يضرب عناصر شرطة السجون في مركز باركليا الإصلاحي في شمال غرب سيدني لمدة 48 ساعة اعتباراً من اليوم الجمعة، قائلين إنهم يتلقون أقل رواتب في البلاد في سجن يضم واحدة من أسوأ سجلات الاعتداء في الولاية.
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وقال تروي رايت، مساعد الأمين العام لاتحاد جمعية الخدمة العامة، إن عناصر الحراسة في السجن عانوا من أكبر عدد من الاعتداءات الخطيرة في الولاية، وكان عدد الاعتداءات بين النزلاء ثاني أعلى معدل في السنة المالية الماضية.

وخلال نفس الفترة، يُعتقد أن نزيلاً قد أضرم النار في السجن، مما تسبب في أضرار بنحو 8 ملايين دولار.
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نشر في: 16/12/2022 1:32pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP