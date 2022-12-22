دعوات لإصلاح "الأخطاء المنهجية" في مستشفى بولاية نيو ساوث ويلز بعد وفاة امرأة اختناقاً

النقاط الرئيسية طبيب شرعي في نيو ساوث ويلز يقول إن مستشفى ولونغونغ يجب أن يعالج العديد من الأمور بشكل عاجل بعد أن أدت عدة أخطاء منهجية إلى اختناق امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً في أحد الأقسام

توفيت أندريا ليستر وهي من سكان شيلهاربور، بعد وضع غطاء على أنبوب القصبة الهوائية وتركها دون رقابة أثناء وجودها في جناح داخل المستشفى

كان لدى طاقم الجناح معرفة ضعيفة وإلمام بإدارة فتحة القصبة الهوائية بسبب ندرة المرضى الذين تتم معالجتهم عادة في وحدات العناية المركزة

توفيت أندريا ليستر وهي من سكان شيلهاربور، بعد وضع غطاء على أنبوب القصبة الهوائية وتركها دون رقابة أثناء وجودها في جناح في مستشفى ولونغونغ.





لدى وفاتها في حزيران/يونيو 2018، كان يتم فصله ببطء باستخدام أنبوب التنفس في رقبتها، والذي تم وضعه بعد إصابته بسكتة دماغية.





ولكن في النتائج التي تم تسليمها اليوم الأربعاء، أعلنت القاضية إيرين كينيدي أنها تتفق مع أدلة الخبراء على أن ليستر لم تكن جاهزة لإزالة الأنبوب.





وقال الطبيب الشرعي: "السيدة ليستر كانت مريضة خاصة وفريدة من نوعها. كانت ضعيفة بسبب إصابة دماغها. كانت في حالة متقبلة حيث كانت تكافح من أجل التعافي".



"كانت تعتمد على طاقم المستشفى لرصدها وحمايتها من الإفرازات".





كان لدى طاقم الجناح معرفة ضعيفة وإلمام بإدارة فتحة القصبة الهوائية بسبب ندرة المرضى الذين تتم معالجتهم عادة في وحدات العناية المركزة.





ورغم أن المريضة كانت بحاجة لخطة رسمية ومنهجية وفردية لإزالة الأنبوب الخاص بها، لم يتم إعداد مثل تلك الخطة.





وقالت كينيدي في بيان مكتوب: "لو لم تكن أوجه القصور المحددة أعلاه موجودة، لربما استمرت السيدة ليستر في مسار إعادة التأهيل الإيجابي وأعتبر أنه كان هناك سبب للتفاؤل في هذا الصدد".





إلا أنها لم توجه انتقادات للعاملين الصحيين الأفراد، قائلة إن العديد منهم كانوا مكرسين لرعاية السيدة ليستر ومن الواضح أنهم شعروا بالأسى لخسارتها.





وقالت: "عدم وجود نظام هو الذي خذل السيدة ليستر وطاقم المستشفى".



أثناء الإشارة إلى التغييرات التي تم إجراؤها منذ حزيران/يونيو 2018، أقر مشغل المستشفى بوجود دليل على وجود عجز كبير في المعرفة لدى بعض أطقم التمريض وأن الفريق متعدد التخصصات الذي يهدف إلى رعاية السيدة ليستر لم يتم تشكيله بشكل رسمي أو منظم بشكل صحيح.





وشكرت كينيدي عائلة ليستر على سعيها لإحداث تغيير إيجابي نتيجة الأخطاء المأسوية.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







